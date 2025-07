„Díva, mint mindig" – Mihályfi Luca bikinis szelfije felforrósította a Balatont

Balatonfüred partjainál nemcsak a nap tűz, hanem Mihályfi Luca is ragyog! A gyönyörű énekesnő szelfije szabályosan felrobbantotta az Instagramot – követői nem győzik dicsérni a ragyogó szépséget. A kék bikinifelsőben, lenge nyári frizurával és csábító pillantással pózoló Luca valódi nyári istennőként tündököl a képen.

Mihályfi Luca

Fotó: Polyák Attila

A hozzászólásokban csak úgy záporoztak a dicséretek:

Szép a Luca! Nem beszélve a hangjáról

– jegyezte meg egy kommentelő.

Egy másik így fogalmazott:

Díva, mint mindig

A kép pillanatok alatt több ezer kedvelést gyűjtött be – és valljuk be, nem véletlenül. Luca most is megmutatta, hogyan kell stílusosan, mégis dögösen hódítani a közösségi médiában.