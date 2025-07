Halálosan megfenyegették Hegyes Bercit: Mihályfi Luca miatt kemény üzeneteket kapott

Sokan mondják, hogy nyálas, amit csinálunk, hogy ennyire szeretgetjük egymást, lehet öt éve még én is ezt mondtam volna, ha látom magunkat. De akkoriban nem tapasztaltam még meg, milyen egy ilyen elsöprő szerelem. Én hálás vagyok, hogy Bercit megismertem és azért is, hogy ilyen a kapcsolatunk, hogy állandóan egymáshoz érünk, puszilgatjuk egymást, mindig egymás nyakában vagyunk! De emellett figyelünk arra, hogy mindenkinek megvan az énideje, én ha dalt írok, akkor elvonulok, mondjuk utána nagyon szívesen mutatom meg Bercinek, mert kíváncsi vagyok a véleményére, meg ugye róla is írok dalokat! Az a jó, hogy mindent meg tudunk beszélni egymással, elmondjuk egymásnak, ha valami bánt, szerintem ezért is van, hogy nem szoktunk veszekedni!