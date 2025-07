Végre megszólalt: így van most MC Hawer veszélyeztetett terhes lánya

MC Hawer, polgári nevén Koczka Géza márciusban szenzációs hírt osztott meg a követőivel, miszerint hamarosan nagypapa lesz. Lánya szeptemberre várja első gyermekét, és bár a terhesség kezdetén aggasztó hírek érkeztek, mostanra úgy tűnik, minden a legnagyobb rendben halad. A mulatós sztárt Olaszországban érte utol a lapunk, ahol éppen egy napernyő alatt pihente ki a fáradalmait és élvezte a tenger morajlásának megnyugtató hangját.

MC Hawer alkohollal vívott harca a múltté, boldog nagypapaságra készül az előadó (Fotó: Knap Zoltán)

Mc Hawer lánya jobban van

Egy hónappal ezelőtt a zenész a Borsnak nyilatkozott arról, hogy lánya veszélyeztetett terhes lett, mivel idő előtt elkezdett kinyílni a méhszája. A kismamának azóta szigorú ágynyugalmat írtak elő, és bár a helyzet kezdetben aggodalomra adott okot, MC Hawer bizakodó maradt:

„Nagyon bízom benne, hogy a nehézségek ellenére minden jól alakul” – mondta akkor az MC Hawer és a Tekknő frontembere.

Az ultrahangfelvétel nem nyerte el a tetszését

Azóta a helyzet jelentősen javult. A kismama jól viseli a nyári hőséget, és a baba is szépen fejlődik: már 1550 grammot nyom. MC Hawer nevetve mesélte el, hogy lánya egy 3D-s ultrahangfelvételt is megosztott vele az unokáról, amit viccesen „nagyon csúnyának” nevezett, hozzátéve: „Semmit nem látszódott rajta, mondjuk lehet nem is baj, mert előnyös 3D-s ultrahangot még sosem láttam” – árulta el az énekes.

Már csak két hónap és nagypapa lesz

A zenész számára a nagypapaság egy új, izgalmas szerep, amit izgatottan vár. Bár korábban úgy nyilatkozott, hogy végleg lemondott a párkapcsolatokról, és a szingli életformát választotta, most úgy érzi, az unoka érkezése új értelmet ad az életének. MC Hawer, aki jelenleg Olaszországban pihen, javában készül már a hétvégi fellépésekre. A zenész elmondása szerint minden hétvégén legalább 4-5 fellépése van, és hálás a közönségnek, hogy 25 év után is kíváncsiak rájuk. A nagypapaságra való készülődés mellett tehát továbbra is aktívan dolgozik, és igyekszik minden fellépésével meghálálni a rajongók szeretetét.