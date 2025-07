Botrányos szakítása után máris megvan L.L. Junior új barátnője? A színpadon látták csókolózni Mr. Raggamoffint!

A népszerű énekes nemrégiben közösségi oldalán tálalt ki magánéleti csalódásáról. Hónapokkal ezelőtt L.L. Junior az egyik háttértáncosával, Frey Tímeával szűrte össze a levet, márciusban pedig több bizalmas kép is készült róluk A Nagy Duett forgatásán. A táncosként tevékenykedő fiatal lány és Junior kapcsolata nem volt ismeretlen a rajongók előtt – néhány hónapja már nyilvánosságra hozták, hogy közelebb kerültek egymáshoz. Az énekes elmondása szerint azonban kedvese megcsalta őt, és bár pár napja még rendkívül elkeseredettnek tűnt, könnyen lehet, hogy máris új hölgy oldalán találta meg a boldogságot!

L.L. Junior koncertjén villantotta meg az új szerelmének hitt egyik táncoslányt (Fotó: Huszár Márk)

L.L. Junior szakítása nem volt egyszerű

A szerelmesek több közös képet is posztoltak oldalaikon, és a bennfentesek szerint Timi volt az, aki segített Juniornak túltenni magát a korábbi viharos kapcsolatain. Illetve a fiatal lány a rapper fellépésein is gyakran megjelent, és úgy tűnt, nagyon boldogok. Később meg is erősítették, hogy együtt vannak, nemrégiben pedig Horvátországban nyaraltak együtt. Mégis, előző hétvégén L.L. Junior a közösségi oldalán fakadt ki, miután szerelmi csalódás érte a debreceni Campus Fesztiválon. Egy képet is mellékelt, amin párja, Tímea egy ismert futball-válogatott játékos, Iszák Dominik oldalán látható, nem éppen baráti hangulatban.

Dikk, ezért vezettem kétszer kilenc órát Horvátországig? Drága benzin... Timike, miután szerelmet vallott nekem, 3 óra múlva az öltözőmben egy csávóval, beb*szva. Köszönöm, Campus Fesztivál, k*rva jó buli volt. Jövőre ugyanitt, bár nem ugyanúgy

– írta az előadó, aki megcsalással vádolta egykori párját.

Frey Tímea szerint nem volt szó megcsalásról

L.L. Junior exe aztán egy bulvárlapnak elárulta, hogy szó sem volt megcsalásról, ugyanis mikor az énekes készítette az említett képet, akkorra ők már szakítottak. Így pedig még jobban fájt neki az, hogy Junior ilyen nagy felhajtást keltett a szakításuk körül. A kialakult viszály ellenére az előadó és a táncoslány a jövőben is együtt fog dolgozni, mivel alapvetően nincs köztük nagy harag. Frey Tímea úgy látszik, már túl van a szakításon, azonban az események függvényében senki nem gondolta azt, hogy a másik fél is ennyire korán túl fog lépni a történteken.