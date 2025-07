L.L. Junior egymás után falja a nőket? – a rappert most egy újabb hölgy jutalmazta csókkal

Ahoy azt a Bors is megírta, már hónapokkal ezelőtt L.L. Junior az egyik háttértáncosával, Frey Tímeával szűrte össze a levet, márciusban pedig több bizalmas kép is készült róluk A Nagy Duett forgatásán. A táncosként tevékenykedő fiatal lány és Junior kapcsolata nem volt ismeretlen a rajongók előtt – néhány hónapja már nyilvánosságra hozták, hogy közelebb kerültek egymáshoz.

L.L. Junior Frey Tímea szerint hazudott a megcsalással kapcsolatban (Fotó: Bors)

L.L. Junior exe megcsalta a zenészt?

Illetve bennfentesek szerint Timi volt az, aki segített Juniornak túltenni magát a korábbi viharos kapcsolatain. Továbbá a fiatal lány a rapper fellépésein is rendszeresen megjelent, és úgy tűnt, nagyon boldogok. A szerelmesek pár hete még Horvátországban is nyaraltak együtt, mégis előző hétvégén a debreceni Campus Fesztiválon olyan dolgok történtek, amire senki sem számított. L.L. Junior ugyanis közösségi oldalán azt állította, hogy egykori kedvese a szeme láttára csalta meg őt egy sportolóval. Frey Tímea azonban egy bulvárlapnak adott interjújában cáfolta exe vádjait, továbbá azt mondta, hogy már túl lépett a zenészen.

L.L. Junior koncertjén került kimondottan intim közelségbe az egyik táncoslányával (Fotó: Huszár Márk)

L.L. Junior szakítás utáni szünete nem tartott sokáig

A rajongók viszont a viharos események függvényében egyáltalán nem gondolták azt, hogy másik fél ennyire hamar és könnyedén túl fogja tenni magát a történteken. Azonban úgy tűnik ez történt, ugyanis Junior szerdán Pécsett lépett fel, ahol a Raggamoffin című slágerét a megszokott módon, az egyik táncoslánya társaságában adta elő. Viszont ez a hölgy most nem Frey Tímea volt, hanem egy másik lány, akivel az énekes a dal során kifejezetten intim közelségbe került.

Az esetről a közönség egyik tagja egy TikTok-videót is készített, amin látszik, hogy miután a hölgy körbetáncolta a zenészt, elaludtak a fények és a két előadó egymáshoz simult. Sok kommentelő még azt is felfedezte, hogy a sötétben egy csók is elcsattant L.L. Junior és a táncoslány között. Azonban egyelőre azt nem lehet tudni, hogy Mr. Raggamoffin valóban megtalálta-e újból a szerelmet vagy csak a show része volt ez a kis színjáték.

Újabb hölgy a láthatáron

Mindenesetre úgy látszik, hogy egyik se, hanem L.L. Junior sokkal inkább csak gőzerővel csajozik, ugyanis most egy másik hölgy oldalán volt látható. A rapper csütörtök este lépett fel a békésszentandrási strandon, és a 24 óráig elérhető Instagram-sztorijából az derül ki, hogy egy rendkívül előkelő hotelban szállt meg a koncert után, azonban a luxus körülményeket nem egyedül élvezte. Mivel megosztott egy olyan képet – ami ITT tekinthető meg – amiben egy szőke hölgyeménnyel látható, aki éppen puszit ad a rapper arcára. A kommentelők szerint pedig ez a lány nem ugyanaz, mint aki a pécsi felvételeken volt látható, sőt a két esetnél még a helyszín is különbözik.