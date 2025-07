Nem semmi névsor! Ezekkel a sztárpárokkal tér vissza a Legyen Ön is milliomos!

Tavaly Palik László vezetésével tért vissza hosszú évek után a legendás kvízműsor. A Legyen Ön is milliomos! 2024-es évada mindössze 15 adás után pihenőre ment, de idén márciusban már lehetett tudni, hogy lesz folytatás.

A Legyen Ön is milliomos műsorvezetője sztárpárok tudását is próbára teszi (Fotó: TV2)

A Legyen Ön is milliomos! műsorban lesznek a Hunyadi sztárjai

A TV2 ma hozta nyilvánosságra, hogy már csak keveset kell várni a népszerű televíziós vetélkedő rajongóinak és már nézhetik is az új évadot. A Legyen Ön is milliomos! műsorvezetője természetesen most is Palik László lesz, aki az előzetes szerint sztárpárok tudását teszteli majd.

Július 13-tól vasárnap esténként visszatér a TV2 képernyőjére Palik László és a Legyen Ön is milliomos!, méghozzá vadonatúj részekkel. Az első epizódokban ismert sztárpárosok ülnek szemben a kvízmesterrel. Hogy kik ők? A Hunyadi sorozat sztárjai, Stohl András és nővére, Demcsák Zsuzsa és fia – és még sokan mások.

– írta Instagram-oldalán a TV2.

Az egyik előzetes szerint a csatorna által említett párok mellett játszik majd még Csonka András és Dombóvári Vanda, Szinetár Dóra és Makranczi Zalán, Fésűs Nelly és lánya, Horváth Csenge.

Palik László több adást ígért

Arról, hogy a tavalyi évad miért lett rövid, arról a műsorvezető korábban azt mondta, tesztelték.