Kulcsár Edina gyalázásával vadászik követőkre a tiktokker

Sokan és egyre többen gondolják úgy, hogy kellően egyediek és humorosak ahhoz, hogy influenszerként boldogulni tudjanak. Előfordul ugyanis, hogy a folyamatosan gyártott tartalmaik közül egyet-egyet felkap az algoritmus, így mérsékelten sikeresek lesznek. Majd beköszön a rideg valóság, hiszen ahhoz, hogy például a TikTokon tartósan is népszerű legyen egy karakter, folyamatosan egy szint felett kell teljesíteni, ami viszont tényleg csak nagyon keveseknek sikerül úgy, hogy nem lépnek át egy határt és nem állnak bele olyan hírességekbe, mint mondjuk Kulcsár Edina és G.w.M.

Kulcsár Edina kárára poénkodott a sikertelen influenszer (Fotó: Mediaworks archív)

Nem volt jobb ötlete, így Kulcsár Edina kárára humorizált

A próbálkozó hamar ráébred, hogy számára nem terem annyi babér, amennyire számított. Ilyenkor egyre messzebb és messzebb merészkedik a jó ízlés határain túlra, és ha sikerül elveszítenie minden jó érzését, kényes témákat kezd feszegetni. Ezzel persze elér némi sikert, de cserébe igen olcsón adja el a lelkét. Nos, most az Alexy Viktor néven futó figura mérettette meg magát egy ízléstelen videóval. Bár sokan szórakoznak jól azon, hogy gúnyt űz a négygyermekes Kulcsár Edinából és a férjéből, G.w.M-ből, a szösszenetet látva sokkal inkább az jut az ember eszébe, hogy jelentenie kell a súlyosan rasszista és egyúttal megalázó tartalmat.

Erősen ízléstelen és rasszista a videó, amelyben Edinát gúnyolja egy influenszer (Fotó: Mediaworks archív)

Azért mégiscsak kéne egy határ, amit senki nem lép át...

Persze Viktor koránt sem annyira tökös, hogy telibe vállalja szavait, hiszen Kulcsár Edinát Viktóriaként, míg G.w.M-et GLS-ként emlegeti, miközben úgy általában csinál viccet az egykori szépségkirálynő és a rapper kapcsolatából, illetve a gyermekeikből is. Teszi ezt minden humort nélkülözve, megcélozva azokat, akik szerint belefér, hogy egy édesanyát megaláz és gúny tárgyává tesz. Mert Kulcsár Edina és G.w.M valóban megosztó karakterei a honi sztárvilágnak, de mégis csak van egy határ, amit talán nem kellene átlépni, pusztán azért, hogy követőket és lájkokat vadásszon velük egy a középszernél is jelentősen lejjebb teljesítő netes karakter.