Gondoltad volna? Pszichológus lett a Csillag születik vak énekesnője

Új karrierbe kezdett Krizbai Teca, az a vak énekesnő, akit 2011-es Csillag Születikben ismert és szeretett meg az ország. A fiatal tehetségnek már évek óta mondogatták, hogy különleges képessége van ahhoz, hogy megnyissa az embereket, rengeteg ismerőse és barátja vette azt észre, hogy olyan lelki tartalmakat is megosztanak vele, amiket másnak eszük ágában sem lenne elmondani. Ő pedig mindig is tudta, életfeladata, hogy segítsen másokon.

Krizbai Tecát régóta érdekli az emberi psziché Fotó: Facebook

Ezeknek fényében nem is meglepő, hogy Teca ma már az éneklés mellett pszichológusként kutatja az emberi lélek rejtelmeit, online tart üléseket és előadásokat, kedvence a párkapcsolati tanácsadás. Az pedig, hogy nem lát, számára sokkal inkább előny, mint hátrány!

-Azt mindig is tudtam, hogy segíteni szeretnék másokon, érdekelt a pszichológia, de egy hittantábor kellett ahhoz, hogy úgymond megvilágosodjak. Ott történt, hogy nagyon sokat beszélgettem gyerekekkel és felnőttekkel egyaránt, akik azt jelezték vissza, hogy valamiért különösen megnyílnak nekem. Ekkor döntöttem el, hogy továbbtanulok. Eszembe jutott ugyanis, hogy korábban, amikor éneket tanítottam, abból is pszichológiát csináltam. Lelkileg erősíteni szerettem volna a tanítványaimat, sokan ugyanis mélyen legbelül féltek az énekléstől, nem beszélve arról, hogy kiálljanak a színpadra - kezdte a Borsnak az énekesnő, aki alapképzést és mesterképzést is elvégzett az ELTE pszichológia szakán.

Természetesen sokakban felmerül a kérdés, vajon hátráltatja-e a munkájában az, hogy nem látó, hiszen nem képes tartani a szemkontaktust sem. Nos, Teca szerint bizonyos szempontból előny is lehet az állapota.

- Mondták is nekem párszor, hogy milyen jó, hogy vak vagyok, mert így jobban a dolgok mögé látok. Ez így furcsán hangzik, de olyan dolgokat is megérzek, amiket egy látó valószínűleg nem - tette hozzá a Csillag születik egykori sztárja, aki jelenleg a volt iskolájában is tart terápiás üléseket, valamint egy olyan pszichológiai céggel is együtt működik, ahol online segítenek az embereken.

- Több, mint két éve, 2020 szeptemberében indult a videopszichologus.hu nevű oldal, egészen véletlenül találtam rájuk, persze nincsenek véletlenek. Egy ismerősömnek kerestem pszichológust, amikor egyszer csak ott volt, hogy lehet hozzájuk jelentkezni szakemberként. Megtettem, de őszintén szólva úgy voltam vele, hogy úgyse fognak visszajelezni, persze pszichológiai szempontból nem a helyes hozzáállás. Meglepő módon már másnap csöngött a telefon, azóta tart az együttműködésünk. Vasárnaponként előadásokat is tartok a neten, a következő a párkapcsolati manipulációról szól. Sajnos néhány éve, a koronavírus idején volt egy igen komoly mélypont az életemben. Nem azt mondom, hogy ez hozzátett ahhoz, hogy jobban megértsem az emberi pszichét, de az biztos, hogy sokat mélyültek az érzéseim - folytatta Teca, aki a pozitív pszichológiában hisz. Magyarán abban, hogy a probléma megelőzésére kell törekedni.