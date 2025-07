Kóbor János, Szandi, Szolnoki Péter... Tudtad, hogy ezeknek a magyar énekeseknek a gyereke is zenél?

Kóbor Léna már a második saját dalát mutatta be a héten. Nem Kóbor János lánya az egyetlen, aki énekes szülője nyomdokaiba lépve, mikrofon mögött találja meg önmagát.

Kóbor Léna énekes édesapja nyomdokaiba lépett. Nem ő az egyetlen, aki a zenész szülők példáját követi (Fotó: Instagram)

Bódi Guszti és Bódi Csabi

Bódi Guszti és Margó a mulatószene ikonikus alakjai. Kisebbik fiuk, Bódi Csabi is a nyomdokaikba lépett, ám tudja, sosem szárnyalhatja túl híres szüleit.

„Nem leszek jobb náluk, bármit fogok csinálni az életben. Sose leszek hozzájuk méltó. És amikor mások a tudtomra adják, hogy: sose leszel olyan, mint az apád, sose fogsz úgy énekelni, hát én azt tudom jól. De nemhogy én, hanem senki a világon, hiszen apám egyedülálló énektudással rendelkezik” – szögezte le Jollyval és Kis Grófóval közös új daluk kapcsán nyilatkozva. Bódi Csabi korábban nagy fába vágta a fejszéjét: feldolgozta a legendás Aranyesőt.

Szandi és lánya közösen is énekelt már

Pintácsi Szandi kamasz kora óta színpadon van, a zene szeretetét pedig Bogdán Csabával közös gyermekeik is magukba szívták. Legnagyobb gyermekük, Blanka is megmutatta már gyönyörű énekhangját, közös szerzeményeik is vannak édesanyjával.

Kökény Attila fia is tehetséges

A Megasztár 5 felfedezettje népes családdal büszkélkedhet, felmenői és leszármazottjai között is szinte kivétel nélkül mindenki vérében ott a zene imádata. Nem csoda, hogy egyik fiát, Lalit az „ikertornyaként” emlegetik. Nemcsak a külső hasonlóság miatt, hanem a 18 éves fiú hangi adottságainak is köszönhetően.

Kis Grófo fia hamar próbálta ki magát

Az ország Bulibáróját fiatalon ismerte meg a népszerűséget a közönség szeretetét. Neki már bevált receptje van a siker útján, s nem bánná, a gyermekei is követnék a pályán. Ahogy azt a Ripost márciusban megírta: legújabb stúdiófelvételére 13 éves fiát, Lacikát is elvitte.

„Majdnem húsz évvel ezelőtt, 2006 februárjában, amikor egyszer édesapámat elkísértem a stúdióba, nem számoltam vele, hogy énekelni fogok, de akkor ő gondolt egyet és azt mondta: most én jövök, próbáljam meg” – idézte fel zenei karrierje indulását. Sok évvel később fiával élte ezt át…

„Elsőre ő is nagyon izgult, utána viszont teljesen át tudta adni magát a zenének. Nagyon örülök, hogy benne is megvan a zenei vonal, örökölte a nagypapájától és tőlem” – fogalmazott Kis Grófo.