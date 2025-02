Klajkó Szandra odaszúrt Veréb Tominak! A válásukra reagált: „Ezért ma nagyon hálás vagyok!”

Veréb Tomi és Klajkó Szandra kapcsolata sokáig mesébe illőnek tűnt, fiatalon, 2020-ban össze is kötötték az életüket. Ám nem sokkal később, 2021-ben derült égből villámcsapásként már a válásukról lehetett hallani. A spiritualitásra igencsak nyitott táncos-énekesnő ma már úgy értékeli, hálás a történtekért.

Klajkó Szandra válásáról elmélkedett: ma már hálás (Fotó: Facebook)

Négy éve történt Veréb Tomi és Klajkó Szandra válása

– Lassan négy éve a feje tetejére állt a világom és azt mondta az Univerzum, hogy STOP – kezdte közösségi oldalán, kétségkívül a négy évvel ezelőtti válásukra utalva, majd meglepő konklúzióval folytatta:

– Ezért ma nagyon hálás vagyok!

Mint mondja, az univerzum egyértelműen üzent neki:

– Nem jó az irány, ébresztő! Hülye vagy, Szandi! Nem hallgattál a kis hangokra? Akkor borítunk mindent! – idézte fel érzéseit az énekesnő, aki a spiritualitásban talált támaszt a nehéz időben.

– Rengeteg karmaoldás, előző élet, családi-, generációs minta-kaki ledolgozás, és mélység után valahogy kisütött a NAP! Ez a Nap pedig a ZENE volt! – összegezte, majd elárulta, a fájdalom, a sírás alkotásba csapott át: táncolt, énekelt, új dalokat írt, így átengedve magán a negatív érzéseket.

– Nem azért vagyok most itt, hogy feladjam! Hanem, hogy adjak! Azok a dalok, amelyek ebben az időtérben születtek meg és a tánc is vele! Csoda volt! Egy új Én! Aki restartot nyomott!

Úgy érzi, ebben a vízválasztó időszakban az emberi kapcsolatai is átalakultak: jöttek új kapcsolódások, s volt, aki lemorzsolódott.

– Köszönöm mindenkinek, aki mellettem van, és aki velem száll. Aki nem, annak meg azt, hogy ne foglalja a helyet az úton, így mindenki odafér, akinek kell! Akikkel egy nyelvet beszélünk, olyan kozmikusan, néha szavak nélkülit! Azokkal vagyok OTTHON! Szeretlek élet! Ez egy tiszta lap, amit a szívünk ad és erre a papírra mi írjuk a sorsunk! – zárta magasröptű gondolatait.

Rátalált a szerelem?

Klajkó Szandra az elmúlt időben diszkrétebb a magánéletét illetően, ám nemrég az új klipje kapcsán azt mondta: van két bizonyos „energia” is az életében, amik akár romantikus kimenetelűek is lehetnek. A történet másik szereplőjéről, Veréb Tomiról azonban tudható: fülig szerelmes, sőt, nemrég meg is kérte párja, Vivien kezét.