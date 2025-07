"Folyamatosan dolgozom magamon" - Király Linda a kapcsolatát is alárendeli fogyásának

Simon megértette, hogy most nekem az életmódváltáson van a fő fókuszom, hogy magamat rendbe tegyem teljesen, testileg-lelkileg is. Nem tudom meddig, de én most nem tudok elindulni Amerikába, mert folyamatosan dolgozom magamon. Szerencsére nagyon megértő most is, mint mindig, de ebben az időszakban egyébként ő sem érne rá. Napról napra megyünk és aztán meglátjuk, hogyan tovább! A távkapcsolat nehéz, de tudja, hogy most ez a fő cél, meg is érti, mert ő látott engem túlsúllyal, tudja, hogy tini korom óta ezzel küzdök! De most nemcsak a külsőség a lényeg, hanem az, én hogy vagyok magammal, hogy jóban legyek önmagammal. Látja ő is a változást, ami nemcsak a fogyás, hanem a lelki gyógyulás!