Király Linda egyetlen vágya: újra látná a szerelmét!

A család az egyik legfontosabb érték az aranytorkú énekesnő életében. Király Linda a két öccsével, Király Viktorral és Bennel mindig nagy figyelmet fordítottak arra, hogy kifejezzék a szeretetüket az édesanyjuk felé. Nemcsak a Magyarországon ünnepelt anyák napján köszöntik fel őt, hanem az amerikai dátumot is megtartják, hiszen ott nőttek fel.

Király Linda eddig 17 kilótól szabadult meg – Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

"Anyut mindig meglepjük valamivel, virággal, egy közös ebéddel, vagy kitalálunk valami apró figyelmességet anyák napjára. Nálunk az is hagyomány, hogy bármelyikünk születésnapján őt is ünnepeljük, hiszen ő hozott világra minket. Mondhatni, neki volt a legnehezebb dolga. Régen csak az amerikai anyák napját tartottuk, mert csak azt ismertük, de most már a magyaron is felköszöntjük. Anyukám nagyon visszafogott ember, ritkán mutatja ki az érzéseit, de mi már jól ismerjük. Elég egy apró pillantás vagy egy csendes mosoly, és tudjuk, hogy meghatódott" – kezdte a hot! magazinnak Király Linda.

Király Linda fogyása brutális

Király Linda hatalmas változáson ment keresztül az elmúlt időszakban: elképesztő kitartással és tudatossággal rengeteg kilótól szabadult meg. Az énekesnő ma már nemcsak lelkileg, de fizikailag is a legjobb formájában van.

"Mínusz 17 kilónál tartok" – jelentette ki. "Nem is azt mondom, hogy lefogytam, inkább úgy érzem: elengedtem. Nagyjából öt hónap alatt értem el ezt az eredményt. Szigorú ketogén étrendet követek, magamnak főzök, és heti hat edzésem van. Az étrend és a sport mellett találtam egy olyan programot, ami nekem működik, és a lelki részével is foglalkozom, ami nagy változást hozott nekem. Az egész útra a testvérem inspirált, aki tavaly több mint harminc kilót fogyott. Őszintén szólva az edzés nem volt a kedvenc időtöltésem, de így, hogy ez egy tesós program lett, egészen más élmény, ma pedig már sokkal jobban szeretek sportolni is. Fizikailag annyival jobban érzem magam, hogy egyszerűen nem éri meg bármit megenni, ami nem illik bele az étrendembe. Nagyon szigorúan tartom: nulla cukor, nulla fehér liszt, nulla alkohol."