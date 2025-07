Csúnya átverés: Jákob Zoli autója az első útján mondta fel a szolgálatot

Jákob Zoli TikTok-oldalán jelentkezett be, ahol most épp autóit mutatta be a nagyérdeműnek. És bár sokan úgy gondolhatják, ismét bebizonyosodott, hogy az üzletember sem élt mindig ilyen jól. Sőt volt, hogy csőstül jöttek a gondok, mint amikor az egyik kocsija kiégett az autópályán.

Jákob Zoli régen, a Ferrarija előtt sem vetette meg a szép autókat, de nem mindig volt ilyen szerencsés (Fotó: Mediaworks archív)

A Jákob Zoli és a tűzpiros Ferrari jelmondat talán már mindenkinek ott cseng a fülében, ha a milliomos szóba kerül, ám nem volt ez mindig így. A műkörmök urának természetesen sokkal egyszerűbb autói is voltak még a kezdet kezdetén, többek között egy Lada is.

Életem első autója egy Lada volt, amit használtan vettem, és az első utamon megállt benne a motor. Kicsit átvertek vele

– fogott bele nevetve Zoli a kocsik felsorolásába.

„Azután az autópénzt befektettem áruba, és fekete Suzukim lett, azzal mentem ki Hollandiába, majd mikor visszaértem, pont itt adta meg magát a hűtőrendszer. Amikor elkezdett pénzem lenni, akkor vettem egy BMW X5-öt, akkor jött ki ez az új verzió, és el voltam tőle ájulva” – taglalta részletesen.

Jákob Zoli vagyona sem elég a csalódások elkerülésére

A milliárdos hiába volt megelégedve az autójával, az sajnos nem tett olyan jó szolgálatot, mint kellett volna. Még Zoli testi épsége is veszélybe került miatta.

Egy kicsit csalódás volt a BMW-vel kapcsolatban, hogy egy évre rá megjelent az X6-os, mindenki dobálta el az X5-öst, hogy vegyen olyat, de én nem vettem. Az a kocsi nagyon sokáig szolgált engem, majd egyszer csak az autópályán kiégett

– mesélte szomorúan.

Jákob Zoli Ferrarira cserélte a Ladát

Persze a két járgány között hosszú évek teltek el, és sok kocsi is elhasználódott, de Jákob Zoli végül eljutott a Ferrariig. Az üzletember úgy emlékszik, mintha csak tegnap lett volna, hogy elindult venni egy Maseratit, majd egy Ferrari büszke tulajdonosaként tért haza. Azóta több ilyen autócsoda is megfordult az egykori Nagy Ő garázsában, jelenleg is két tűzpiros paripa lakik benne. Ezek egyike egy kétüléses, igazi, vagány sportautó, még a másik Zoli elmondása szerint a legnagyobb létező Ferrari modell.