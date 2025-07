Szomorúan osztotta meg a hírt Hunyadi Donatella: ez már az utolsó

Sikert sikerre halmoz Kiszel Tünde lánya, Hunyadi Donatella. A tehetséges, fiatal lány a Dancing with the Starsban bizonyította be, hogy táncosnak sem éppen utolsó, emellett pedig diplomás énekesnő, aki mostanság több koncerten is fellépett. Tünde természetesen nagyon büszke rá, és rendszeresen megosztja a követőtáborával Instagramon a lánya legújabb sikerét. Nemrég viszont Donatella tett egy bejelentést a közösségi oldalán.

Hunyadi Donatella és Kiszel Tünde / Fotó: Polyak Attila

Az utolsó napok ebben a korban

- írta meg az Instagram-posztjában Donatella, egy fotó kíséretében, aki a holnapi napon, azaz július másodikán tölti majd be a 24. életévét. Az énekesnő, persze, továbbra is szemtelenül fiatal, a fénykép láttán pedig a követői nem győztek bókolni neki.

Szépség!

- jegyezte meg ámuldozva az egyik követő.