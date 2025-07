Nem hiszed el, mire készül Horváth Éva a súlyos balesete óta: „Remélem, ezt az orvosaim nem hallják” – Videó!

Tavaly egy szempillantás alatt rémálommá változott az egykori szépségkirálynő élete, ugyanis november 23-án Horváth Éva motorbalesetet szenvedett Balin, és nyílt lábszártöréssel szállították kórházba. A fertőzés miatt hazautazott, itthon pedig hét műtét várt rá. Az orvosai azt is kilátásba helyezték, hogy amputálni kell a lábát, de a modell végül – elképesztő küzdelem árán – megúszta a legrosszabbat. A fertőzés miatt a csípőcsontjából pótolták a sérült részt, most pedig járókerettel közlekedik.

Horváth Éva állapota csak fokozatosan javul a súlyos balesete óta (Fotó: Mediaworks Archív)

Horváth Éva balesete óta sem lazsál

Az egykori szépségkirálynő azonban nem hagyott fel egyik kedves hobbijával, a kertészkedéssel. Horváth Éva a TV2 Mokka című műsorának kamerái előtt számolt be arról, hogy állapota miatt csak mérsékelten tudja űzni ezt a tevékenységet.

„Tárgyi eszközöket tulajdonképpen nem tudok vinni a kezemben a járókerettel, úgyhogy ezért van egy kerekesszékem. Ehhez pedig apukám épített egy rámpát, amin saját magam tudok lejönni ide a kertbe. És akkor így a kezemben tudok hozni egy dobozt, amibe a különféle zöldségeket szoktam szedni” – mesélt Éva arról, hogy miként kertészkedik mostanság a balesete óta.

Mindent megtesz a gyógyulás érdekében

Horvát Éva annak ellenére, hogy súlyosan lesérült, nem hanyagolta el a kertjét, hanem valahogy az elmúlt hónapok alatt is mindig megoldotta azt, hogy rendbe tartsa a portáját. Így a kertje most nagy pompában ragyog, aminek ő kifejezetten örül, mivel a természet közelsége is segít neki a felépülésben. Azonban a kertészkedés mellett más dolgokat is megtesz a gyógyulása érdekében.

„Sokat szoktam pihenni, viszont emellett most terápiára járok, hogy beépüljön a csontom és remélem, utána a gyógyulás útjára lépek” – vélekedett a sztáranyuka, akinek gyermekei nemrégiben hazatértek Magyarországra, így ők is valamelyest tudnak segíteni a kertészkedésben édesanyjuknak, akinek a lehajolás még mindig nehezen megy, így szüksége is van a támogatásra.

Horváth Éva a TV2 kamerái előtt beszélt állapotáról és nyári terveiről (Fotó: TV2 Play)

Horváth Éva gyermekei segítenek édesanyjuknak

„A gyerekek főként az eperszedésben szokták kivenni a részüket. Viszont én egyébként nemrég a gyógyulásom érdekében elkezdtem a fitoterápiát is, ami a gyógynövényekkel foglalkozik. Így a kertemben ültettem például kamillavirágot, de más gyógynövényeket is. Azért az fontos volt a kórházban, hogy az elmémet épen tartsam. Erre jött a spirituális fejlődésem, és azt gondolom, hogy volt elég időm ezt a kórházban elsajátítani, illetve szeretek mindig valami újat tanulni. A fitoreápiával kapcsolatos kurzust online is el lehetett végezni, valamint amúgy is imádom a virágokat, így adta magát, hogy éljek ezzel a lehetőséggel” – folytatta Horváth Éva, aki állapota miatt nem nagyon tervez nyárra vizes programokat, azonban van egy valami, amit ki akar próbálni.

Most fogok megpróbálkozni egy olyan hadművelettel, hogy bekötöm a lábamat és megpróbálok vele bemenni a medencébe. De remélem, ezt az orvosaim nem hallják, hogy szikszalaggal be fogom kötni és bízunk benne, hogy kibírja majd ezt az áztatást

– viccelődött az egykori szépségkirálynő.