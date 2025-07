Hihetetlen, hol kapták le Leslie Mandokit

2025-ben a Mandoki Soulmates bekerült a Rock and Roll Hall of Fame legendás falai közé, a világ egyik legnagyobb zenei elismerésébe. A zenekar legutóbbi konceptalbuma, az A Memory of Our Future, világszerte a listák élére került, és a szakma „a humanizmus himnuszaként” ünnepelte. Az album a béke, az európai egység és a közös jövő mellett tesz hitet, és ezzel új dimenzióba emelte Mandoki életművét.

„A Times Square-en álltam, csendben olvastam az album kritikáit, ahol MODERN TIMES MASTER PEACE-nek titulálták az aktuális munkánkat… akkor értettem meg igazán, milyen nagy szükség van ma is a szabadságvágyra. Az én történetem, bár egészen más formában, olyan, mint maga a magyar sors 1956-ban és 1989-ben: a vágy arra, hogy szabadon élhessünk, alkothassunk és hogy a gyermekeink olyan világban nőhessenek fel, ahol soha nem kell cenzúrázott médiát olvasniuk. Pár évvel ezelőtt a gyermekeink is megünnepelték, hogy mindezt értük is tettük, és ez rendkívül megható volt számomra.” - Leslie Mandoki

„Ha a progresszív rock, ahogy sokan hisszük, korunk klasszikus zenéje, akkor Leslie Mandoki ennek egyik legfőbb képviselője. Az A Memory of Our Future a kollektíva eddigi albumai közül a konzekvensebben hozza homogén egységbe a tartalmi és művészi mondanivalót a zenei formátummal. Olyan prog, jazz és rock legendák közreműködésével készült, hogy a lemez nem egyszerűen áthidalja a stílusbeli határokat - hanem egyenesen fel is robbantja azokat.+” - ProgReport, az amerikai zenészszakma egyik legbefolyásosabb szakmagazinja.

„Leslie Mandoki a zenei világ egyik legsokoldalúbb és leginspirálóbb alkotója. Egykor a Dschinghis Khan tagjaként ismerték meg, mára azonban a Mandoki Soulmates élén egy olyan kreatív közösséget hozott létre, amelyben a világ legnagyobb zenészei találkoznak: Till Brönner, Al Di Meola, Ian Anderson, Nick van Eede, Mike Stern, Randy Brecker, Richard Bona, Tony Carey és további legendás tagok egyaránt részesei ennek a művészi erőközpontnak. Mandoki képes hidat építeni generációk, kultúrák és stílusok között; munkássága egyszerre mélyen emberi és lenyűgözően virtuóz. Az A Memory of Our Future című új albuma nemcsak zenei mestermű, hanem erőteljes kiállás a szabadság, a humanizmus és a közös értékek mellett.” - írta a Rolling Stone, a szakma legfontosabb magazinja az USA-ban.