Istennőként tündökölt Gelencsér Tímea - Fotó

A március nemcsak a tavasz kezdete, de egyben az a hónap is, amikor a GLAMOUR Women of the Year gálának köszönhetően a női teljesítmények és a női sikerek ünneplése kerül előtérbe.

Fotó: Markovics Gábor

Ezen jeles alkalmon kicsiny hazánk legtehetségesebb és legsikeresebb asszonyait tüntetik ki figyelemmel. Így nem is csoda, ha mindannyiuk igyekszik a legjobb formájában megjelenni. Gelencsér Tímea akár mackó alsóban is jól mutatni, de az a légies, áttetsző, és hatalmas uszállyal rendelkező ruhája, amit a gálára választott egyenesen hercegnővé varázsolta.

„Köszönöm a bizalmat, a mérhetetlen szeretetet és a támogatást” – írta Gelencsér Tími a fotójához, amihez végezetül még hozzátette: „Azért pedig külön hálás vagyok, hogy ti előbb hittetek bennem, mint én saját magamban.”