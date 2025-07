Most jött: Ez történik éppen a Farm VIP kulisszái mögött, Demcsák Zsuzsa kalauzol minket

Demcsák Zsuzsa osztott meg egy Instagram bejegyzést kedden, ahol látható, ahogy a Farm VIP díszletében tartózkodik. Ugyanis mindenki tudja, hogy most forgatják a műsor legújabb évadát, és már ki is hirdették a piros és a sárga csapatok versenyzőit is. Demcsák Zsuzsa azonban egy sokkal apróbb részletet közölt most velünk a műsorral kapcsolatban...

Demcsák Zsuzsa

Fotó: Markovics Gábor

A műsorvezető egy ruhakölteményt mutatott meg a nagyközönségnek, amelyben már biztosan látni fogjuk a Farm VIP legújabb évadában. Megmutatja, hogy milyen, amikor egy egyszerű ruhát "rafinálttá" varázsol egy kitűnő stylist.

Ahogy azt már a korábbi évadokban is megszokhattuk, Demcsák Zsuzsát egy élmény látni a különböző ruhakölteményekben, amelyekbe a stylist öltözteti őt. Itt a bizonyíték, hogy ebben az idei évadban sem fogunk szűkölködni, Demcsák Zsuzsa továbbra is ragyogni fog a műsor vezetése közben is.

