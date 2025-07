Meghökkentő vallomást tett Demcsák Zsuzsa: „Soha életemben nem izgultam még ennyire”

Soha életemben nem izgultam még ennyire kamerák előtt, mint a Legyen Ön is milliomos felvételén! Miért? A fiam először szerepelt kamerák előtt, tehát nem egy mindennapi felvételről volt szó. Tétje volt a játéknak, mert határozott céllal mentünk, megvolt a fejünkben, meddig akarunk eljutni, a nyereményt az egyetemre szántuk, amit most kezd meg a fiam. Benne biztos voltam, nekem kellett legyőzni az izgulásom és azt, hogy sokszor azt sem tudtam, álljak vagy üljek, a betűk összefolytak, a szívem a torkomban dobogott. Életünk egyik legjobb élménye volt! Két teljes napot kettesben tölthettünk. Beszélgettünk, utaztunk, ágyban pizzázva tévéztünk. Örök emlék, Palik László köszönjük azt, ahogyan bántál velünk! Köszönöm, ahogyan a fiamat érezted, istápoltad! Ma este együtt nézi majd az egész család! Most legalább annyira izgulok