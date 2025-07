„Az a látvány örökre beleégett a lelkembe” - Megszólalt az EDDA tragikus balesetben meghalt gitárosának barátja

Utoljára láthattam a mosolygós arcodat is. Mert igen. Úgy mentél el, hogy közben ott bujkált az a felejthetetlen és utánozhatatlan Kunos mosoly a szád szélén. Ki tudja miért... Az a látvány örökre beleégett a lelkembe... De azt hiszem, nem csak nekem. Azóta eltelt már több mint három évtized. De a fájdalom, amit érzek ma is leírhatatlan! Mert ma Te lennél az egyik legjobb zenész a világon és te lennél az egyik legjobb barát is. Szeretlek, szeretünk mindörökké