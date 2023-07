Pataky Attila: Az idő sem gyógyítja be a sebeket

Kun Péter

Édesapja hivatásos zenész volt, rendezvényeken, lakodalmakban játszott. Gyerekkorában Pusztaszabolcsról Százhalombattára költöztek. Apai segítséggel indult meg zenei képzése, szülei negyedikes korában íratták be zeneiskolába, gordonka tanszakra. 1979-ben kapott egy akusztikus gitárt, s ettől kezdve rövid ideig mindkét hangszeren képezte magát, végül a gitár mellett döntött. 1981-től több amatőr zenekarban játszott. Emellett hétvégenként édesapjával zenélt esküvőkön és bálokon. Saját maga kereste meg első komoly hangszere árát, egy professzionális, B.C. Rich márkájú gitárt. 1991 tavaszától az EDDA Művek gitárosa lett, a május 1-jei Pecsa-koncerten mutatkozott be. Az együttes új erőre kapott a tehetséges, fiatal gitárossal. Péter 1993. július 10-én, azon a napon halt meg, amikor barátnőjével megismerkedésük 3. évfordulóját tartották volna, aki épp akkor volt négy hónapos terhes. Temetésére több ezer gyászoló jelenlétében 1993. július 17-én került sor a százhalombattai katolikus temetőben. Kun Péter emlékét a baleset helyszínén ma is őrzi egy emlékmű, ami egy gitárt ábrázol és ami azóta is a rajongók zarándokhelye.