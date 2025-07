„Sose csaltam volna meg Csillát” - drámai vallomást tett utolsó szerelméről L.L. Junior

Úgy tűnik, nem telik túl nyugodtan ez a júliusi hétvége L.L. Junior számára.

L.L. Juniort megrohanták az érzelmek (Fotó: Markovics Gábor)

A rapper az elmúlt hetekben azért vált cikkek főszereplőjévé, mert a jelek szerint nagyon alakul valami közte és a nála 24 évvel fiatalabb táncosnő, Frey Tímea között. Elég csak arra gondolni, hogy a napokban értek haza egy közös horvátországi nyaralásról, majd együtt léptek fel a Tisza-tó Feszten.

A semmiből jött L.L. Junior drámai vallomása

Ezek alapján gondolhatnánk, hogy Junior boldogan és gondtalanul éli a mindennapjait, az igazság azonban egészen más lehet. Mr. Raggamoffin ugyanis egy meglehetősen drámai vallomást tett közzé a 24 órán át elérhető Instagram-történetében. Üzenete (amit később magyarázkodás követett) egykori párjának, Hopp Csillának szólt.

„Egy szép tévedés volt, semmi több. Köszönöm minden exemnek és crushomnak, hogy gyönyörű pillanataink voltak. Ha visszaforgathatnám az időt, sose csaltam volna meg Csillát. De ez már a múlt. Talán sose fogok tudni szeretni újra. De talán nem is kell. Ideje visszatérnem az Úrhoz! És remélem, megbocsájtja minden bűnömet. 5kertes és afteres ovisok OFF”

- törtek ki az érzelmek L.L. Juniorból, látszólag váratlanul. Úgy tűnik, már az is zavarja, hogy fiatal lánykák érdeklődnek iránta.

L.L. Junior már bánja, amit Hopp Csillával tett (Fotó: Instagram)

Nem sokkal később persze jött a magyarázat, vagy magyarázkodás. Junior ugyanis közölte, hogy nem szándékozott szerelmi vallomást tenni Hopp Csillának, inkább csak magába nézett és konstatálta, mennyi mindent baltázott el az évek során.

„Milyen béna kapcsolatokat kezdtem újra, azóta konstans, hátrahagyva a legfontosabb értéket, a családot. A szerelemért, teljesen feleslegesen. Ezt hangosan megosztva veletek konstatáltam. Töprengtem. Az élet nagy dolgain. A világ örök nagy, költői kérdésein. Miért vagyunk és mit miért teszünk?”

- filozofált meglehetősen emelkedett hangulatban.

Junior később igyekezett megmagyarázni korábbi kirohanását (Fotó: Instagram)

L.L. Juniornak Hopp Csilla volt az igazi?

L.L. Junior és Hopp Csilla sorsa már hosszú évekkel ezelőtt összefonódott, az első közös gyermekük, Lacika 2013-ben született, aztán rá két évre, 2015-ben megérkezett Dávidka, a második fiú is. A szülők sosem házasodtak össze, de nem is kellett a papír, a gyerekek és a sok közös élmény egymás mellett tartotta őket még akkor is, ha egy idő után már kihűlt köztük a szerelem. A törést életük legnagyobb tragédiája hozta el, Csilla és L.L. Junior kisfia egy szerencsétlen autóbalesetben, mindössze három és fél évesen elhunyt. Ez a felfoghatatlan esemény egy jó időre elszakította őket egymástól, hiszen a fájdalom és a düh elhomályosította mindkettejük elméjét, képtelenek voltak a normális emberi kommunikációra.