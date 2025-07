Már nem titkolják: Álomnyaralás után a színpadon is együtt L.L. Junior és fiatal táncosnője - Fotó

Társ a színpadon és a mindennapokban? Nos, nagyon úgy néz ki, hogy L.L. Junior nemcsak túltette magát Dárdai Blankán, de Ámornak az a bizonyos nyila is eltalálta, ami mindent felforgat!

Egyre több jel utal arra, hogy L.L. Junior újra szerelmes (Fotó: Markovics Gábor)

No de haladjunk szép sorjában! Mr. Ragamoffin már márciusban feltűnést keltett A Nagy Duett stúdiójában, az élő adásra ugyanis egy gyönyörű, fiatal lánnyal érkezett. A helyszínen tartózkodó újságíróknak azonnal feltűnt, hogy a páros feltűnően közel ül egymáshoz, az este alatt pedig többször is egészen közelről súgtak egymás fülébe. Az este alatt nem derült ki, hogy ki lehet a csinos nő, ezért személyesen a zenészt szerettük volna megkérdezni, hogy kit tisztelhetünk a személyében, kapcsolatban vannak, vagy esetleg csak az ismerkedési szakaszban vannak?

Junior akkor annyit mondott, hogy a szóban forgó hölgy, Frey Tímea mindössze az egyik táncosa és nincs köztük romantikus kapcsolat.

„Nem vagyunk egy pár... és bár olvastam, hogy csókot is váltottunk, szeretném látni azokat a fotókat. Ilyen ugyanis nem történt. Timi a baráti társaságom tagja, egy nagyobb csapattal mentünk megnézni a Nagy Duettet. Ő is köztünk volt, ennyi. Egyébként pedig azért hajoltunk olyan közel egymáshoz, mert a stúdióban óriási a hangzavar, itt az ember nem tud csak úgy beszélgetni a mellette ülővel”

– mondta akkor a Bors megkeresésére, L.L. Junior.

L.L. Junior és Tímea A Nagy Duett stúdiójában (Fotó: Bors)

L.L. Junior új kapcsolata szép lassan alakul?

A Nagy Duett ominózus estéje óta viszont sok víz lefolyt a Dunán, és úgy tűnik, Frey Tímea most már többet jelent az énekesnek, már nem csak egy lány a tánckarból. Ezt bizonyítja az is, hogy nemrég együtt utaztak el Horvátországba, majd rögtön a hazatérés után már mentek is Tiszafüredre, hogy elvarázsolják a közönséget a Tisza-tó Feszten. Persze még ezek után is mondhatnánk, hogy mindössze barátság van köztük, ám a jelek másra utalnak!

Érzelmes pillanat a színpadon

Bizony, L.L. Junior és Frey Tímea a péntek esti koncerten is közel kerültek egymáshoz. Hisz néha elég egyetlen mozdulat, érintés és pillantás, hogy kifejezzük, fontos nekünk a másik.