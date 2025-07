„Nemrég volt az esküvője is…” – Kőgazdag Aurél összetört a gyásztól! Nem bírja elviselni Diogo Jota halálát

Az egész világot megrázta a hír: egy pokoli tragédiában meghalt a Liverpool játékosa, Diogo Jota. A népszerű csatár autóbalesetben vesztette életét csütörtök hajnalban, nem messze a portugál határtól. A sztárvilág tagjai sorra emlékeznek meg róla, a Bors pedig elérte a nagy focidrukker Bárány Aurélt, akit szintén megrázott a tragédia.

A Liverpool csatára tragikus autóbalesetben hunyt el, Diogo Jota mindössze 28 éves volt... (Fotó: Facebook)

Diogo Jota végzetes autóbalesetet szenvedett

Futótűzként terjedt a hír a sajtóban: a portugál focista, Diogo Jota autóbalesetet szenvedett, sem ő, sem testvére nem élte túl a katasztrófát. Spanyol lapértesülések alapján úgy tudni, Lamborghinijük előzés közben defektet kaphatott, lesodródott az útról és kigyulladt, a tűz a növényzetre is átterjedt. A kiérkező hatóságok nem tudták megmenteni az életüket.

Bárány Aurél is megemlékezett a csatárról

A sztárvilágból többen is megemlékeztek a portugál labdarúgóról közösségi oldalaikon, élükön Bárány Auréllal, aki egy fekete-fehér fotót osztott meg kedvenc csapata játékosáról, majd a Borsnak beszélt a benne kavargó érzésekről.

Bárány Aurél is megemlékezett kedvenc csapata portugál játékosáról (Fotó: Instagram)

Imádom a focit, a nagy csapatok meccseit figyelemmel is követem, a Liverpool pedig az egyik kedvencem. Néha még tipmixelek is, és olyankor rájuk fogadok. Nemrég volt az esküvője is… Szörnyű tragédia

– utalt arra, hogy Diogo Jota esküvője alig két hete volt.

Bárány Aurél nagy Liverpool-rajongó, megrázta a csatár halálhíre (Fotó: Bors)

A Kőgazdag Aurélként is ismert realityszereplő nemcsak a futballért, de a luxusautókért és a gyorsulásért is rajong. Felmerül a kérdés: egy ilyen tragédia után nem húzza be a féket kissé?

„Mindig próbálok vigyázni az utakon: és csak olyan helyen nyomom neki, ahol nem lehet gond… De a baj bármikor megtörténhet, akár más figyelmetlensége miatt, vagy egy úthibából adódóan. Vigyázzunk magunkra” – üzente meg a kőgazdag fiatal.