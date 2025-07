Exkluzív! Buli Dorina apja tiszta vizet öntött a pohárba: ezért énekelt ő a lánya fellépésein

Rostás Dorina, vagy ahogy a rajongói körében elterjedt: Buli Dorina még szinte kislány volt, alig 13 éves, mikor megismerte az ország. A Buli, buli című dala a mai napig elmaradhatatlan slágere az összejöveteleknek, báloknak. Dorina közben nővé cseperedett, és naponta akár több helyszínen is jelenése van. A rajongók imádják őt, ám Rostás Dorina koncertjei kapcsán egyre több negatív komment is feltűnik TikTokon, ennek oka pedig az, hogy édesapja, Attila is gyakran mikrofont ragad.

Buli Dorina koncertjei száma egyre nő, ám a rajongóknak nem tetszik egy részélet... (Fotó: Facebook)

„Olyankor én teszek eleget a kéréseknek...”

A Bors felkeresésére reagált most Rostás Dorina apja, aki egyszer s mindenkorra tisztázta a megosztó jelenséget.

„Az a baj a roma közönséggel, hogy a Dorinától sokszor kérnek egy olyan stílust, ami nem az ő műfaja. Például Eddát, vagy az Aranyesőt, vagy mulatóst. Az kizárt dolog, hogy ő ezeket elénekelje. És mivel én mindig ott vagyok mellette, régi veteránként, olyankor én teszek eleget az ilyen kéréseknek.”

De innentől nem fogok ezzel foglalkozni, meg zenélni sem, én csak kísérni fogom Dorinát

– szögezte le.

Ki markolja fel Buli Dorina pénzét?

Természetesen az édesapa is szembesült a negatív kommentekkel...

„Ezek az emberek azt hiszik, hogy én fel akarok kapaszkodni Dorina hátán, a babérjaira török. Azt is mondják, hogy a pénzére csapok le: de amit a lány megkeres, az a lányé. Ez a sok vádaskodás csak rosszmájúság. Ezentúl egyértelművé teszem majd a fellépéseken, a bálokban: az lesz, amit Dorina énekel, ha nem felel meg, akkor hallgassanak más zenét!”

Csak testőrként lesz jelen Buli Dorina apukája

Attila elmondta, ő maga szólóénekesi karrierbe nem kezdene, pedig van némi zenész múltja.

„A zene közel áll hozzánk, az egész családhoz. Én is jártam korábban keresztelőkbe, lagzikba, persze nem olyan intenzíven, mint Dorina. De mostantól nem szeretnék ezzel foglalkozni. Dorinát továbbra is kísérem majd, testőrként. Senkit sem szeretnék megbántani, de amikor már ittas a közönség, akkor előfordul, hogy a lány fülébe kiabálnak, hogy milyen dalt szeretnének, meg rátehénkednek. Ettől meg szeretném óvni őt.”