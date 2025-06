Buli Dorina nem jelent meg a fellépésén: megszólalt az édesapa

Buli Dorina, azaz Rostás Dorina tizenhárom éves volt, mikor az ország megismerte Buli, buli című dalának hála. Közben a Dikh TV is felfedezte, és azóta is nagy népszerűségnek örvend. Akár napi három fellépése is van, ami a nyári hőségben igencsak embert próbáló feladat. Hétvégén baj is lett belőle.

Buli Dorina nem tudott elmenni a fellépésére: váratlanul rosszul lett, ájulás környékezte (Fotó: Facebook)

Dorina váratlanul rosszul lett

Dorina hétvégente fellépésről fellépésre siet, a minap azonban az egyik helyszínen nem tudott megjelenni, ami miatt sokan felháborodtak. Dorina a közösségi oldalán adott magyarázatot, és édesapja a Borsnak is nyilatkozott az ügyben.

Sziasztok! Azért írok most ki nektek, hogy mindenki tudja meg, hogy soha senkit nem csaptunk be, ahová hivatalosak voltunk, mindig elmentünk és részt vettünk. Próbálom mindig a legjobb tudásom szerint az emberek hangulatát csinálni. Tegnap történt, hogy a második bulink után rosszul lettem, az elájulás szélén voltam és nem mentünk el Vajszlóra, ahová meghívtak engem zenélni. Nagyon szégyellem magam, mert nem értesítette sem a férjem, sem az apukám a szervezőket. Ezúton is bocsánatot kérek mindenkitől és az anyagiakat holnap lerendezzük feléjük. Köszönöm, hogy elolvastátok, puszi mindenkinek és szép nyarat kívánok!

– írta ki vasárnap éjszaka a közösségi oldalára az énekesnő. A kommentszekcióban voltak, akik felháborodtak, amiért nem jelezték a távolmaradást, de a legtöbben csak jobbulást kívántak és elismerték, hogy ebben a hőségben bárkivel előfordulhat egy rosszullét.

Megszólalt Buli Dorina apukája is

A Bors hétfőn elérte az énekesnő édesapját is, aki elmondta, már jobban van a lánya.

Köszönjük az aggódást, Dorina a melegtől rosszul lett tegnap, de már jól van szerencsére. 250 ember várt rá egy diszkóban, ezért elnézést kérünk. A szórakozóhelynek az előleget visszafizetjük, és felajánljuk, hogy egy új időpontban visszatérünk, akár ingyen megcsináljuk a fellépést

– mondta Dorina apukája, majd hozzátette:

Még egyszer, sajnáljuk, de ezt természetesen előre nem láthattuk, és bármelyik sztárral előfordulhat. Óriási a meleg, ráadásul két fellépés között van, hogy több száz kilométert utazunk. A kocsiban megy a klíma, onnan kiszállni a hőségbe megterhelő a szervezetnek

– taglalta, majd elárulta: lánya újra szerelmes.