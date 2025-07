Titokzatos nővel kapták le BSW Matyit: ez a bombázó lehet a rapper új szerelme?

BSW Matyi korábban azt mondta, hogy jelenleg minden energiáját a karrierjére fordítja – és nem is titkolja, hogy szingliként teljesen más ember. Saját bevallása szerint egyedülállóként sokkal nyitottabb, pörgősebb az élete. Azonban a napokban több fotó is nyilvánosságra került, melyeken egy titokzatos lányt, Georginát ölelgeti. A fiatal lány rendszeresen ott van az együttes koncertjein, legutóbb a Budapest Parkos fellépésükön is tombolt, ami után több közös fotót is posztoltak szíves emojik kíséretében.