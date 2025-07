Mindent vitt a BSW! – Teltház, technikai malőr, őrjöngő tömeg a Parkban

A BSW hazánk egyik legsikeresebb rap formációja (Fotó: Labanc Máté, Speil Ármin, Czakó Balázs)

Kulisszatitkok a koncertről

A koncerten különleges megoldásként két emeletes VIP tornyot is felállítottak a színpadon, ahol a közreműködők, szakmai barátok és fontos vendégek egészen közelről élvezhették az előadást. „Ez egy olyan gesztus volt, amivel szerettük volna megköszönni mindenkinek a támogatást és a közös munkát. Egy különleges élményt kaptak, onnan látták a koncertet, ahonnan mi, a mi szemszögünkből, illetve külön hangfal is fel lett állítva nekik még pluszban” – árulta el Matyi.

Bár a koncert nagy sikert aratott, a fellépés során akadtak technikai nehézségek is, Matyinak elszállt a fülese, sőt, egy tervezett szám sem hangzott el a koncerten.

„Konkrétan tönkrement a fülesem. Próbálták cserélni, de sajnos nem javult meg. Nem hallottam így kb. semmit! Ez egy komoly kihívás volt számomra, de szerencsére a stáb gyorsan reagált, és a közönség ebből semmit nem érzékelt. Illetve egy számot ki kellett hagynunk, mert időhiányban voltunk. Látványos lett volna az egész produkció, viszont ezt majd az Arénában bepótoljuk”

– részletezte Matyi.

A rajongók imádják őket

A rajongók visszajelzései rendkívül pozitívak és meghatóak voltak. „Rengeteg személyes üzenetet kaptunk, sokan arról írtak, hogy milyen sokat jelent nekik ez a siker, hogy hosszú évek kitartó munkája végre meghozta a gyümölcsét. A közönségünk nagyon sokféle korosztályból érkezett, a fiataloktól az idősekig, és ez azt mutatja, hogy zenénk valóban széles rétegeket ér el” – emelte ki Gabi.

Metzker Viki nemcsak előadóként, de feleségként is támogatta Gabit (Fotó: Labanc Máté, Speil Ármin, Czakó Balázs)

A háttérmunkában kulcsszerepet játszott a stáb és a zenekar, akiket a BSW már a családjának tekint. BSW Gabi felesége, Metzker Viki volt az együttes elő fellépője, aki végig együtt izgult a srácokkal.

"Vikinek nagy része van abban, hogy ott lehettünk a Parkban. Nagyon sok mindenben segít, amiért hálásak vagyunk. Nekem egy extra pluszt ad, ha ott van a koncerteken. Elérzékenyült a koncert után, mert tudta, hogy mennyi munkát fektettünk bele, illetve nagyon büszke volt ránk”– fejtette ki Gabi.