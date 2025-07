„Sosem voltunk barátnők” – Elhagyták a barátai és civil állást vállalt a 2000-es évek tinisztárja! Lolának üzent az énekesnő

Bata Adrienn, azaz Barbee az egyik legnépszerűbb tinisztár volt, miután 2008-ban berobbant a köztudatba az Ébressz fel című dalával, amiket még olyan slágerek követtek mint a Szívtörő és az Ámor nyila. Énekesi karrierje máig aktív, de emellett civil munkát is vállalt, s hamarosan kétgyermekes anyuka lesz. Most meghökkentő dolgot mondott a korábbi szakmai kapcsolatairól és a lemorzsolódó barátokról…

Barbee második gyermekét várja: elárulta, a kismamaság nem épp barátnő-kompatibilis elfoglaltság (Fotó: Instagram)

Bővül a tinisztár családja

Barbee kislánya, Zoé 2022 novemberében született, s ahogy mondani szokták: nem volt könnyű szülés. 18 órát vajúdott, majd a felmerülő komplikációk miatt sürgősségi császármetszést hajtottak végre. Talán a fájdalmas élmény miatt is, egy ideig nem erőltette a kistesó kérdést, ám év elején mégis örömhírrel rukkolt elő: férjével újra babát várnak, ezúttal kisfiúval bővül a család. Ez testileg és lelkileg is megviseli az énekesnőt, aki azért mindenben meglátja a szépet. Közösségi oldalán arról faggatták, hogy van mostanában.

„Mondanám, hogy jól, de már nagyon »terhesen«. Most sokkal nagyobb a pocakom, mint az előző várandósságnál, így egész hamar betaláltak a harmadik trimeszteri tünetek, egyre nehezebb minden. De most nyaralunk két hetet, bízom benne, hogy tudok majd sokat pihenni” – árulta el hogylétéről.

Barbee: „Akinek kell, az marad”

Több rajongója is megjegyezte, hogy éppen egyszerre várandós a kora egy másik tinisztárjával, Lolával. Akkoriban sokszor jelentek meg együtt, a rajongók pedig joggal hihették: legjobb barátnők. Erről azonban szó sem volt…

Sosem voltunk barátnők, csak ismertük egymást a szakma révén.

„Jelenleg nem tartom senkivel a kapcsolatot abból az időből, csak Klajkó Szandra barátnőmmel” – rántotta le a leplet.

A 2000-es évek másik tinisztárja, Lola is várandós éppen, sokan feltételezték, megosztják a tapasztalataikat Barbee-val (Fotó: MediaWorks)

Barbee azt is elárulta, a kisgyermekes lét miatt sok barátsága megszakadt.

„A babázós időszak nem igazán szól az emberi kapcsolatok fenntartásáról, sőt, nagyon sokan morzsolódtak le általa. De ezzel semmi baj nincs részemből. Akinek kell, az marad” – zárta rövidre a feltehetően fájó kérdést.

Közösségi oldalán azt is kifejtette, hogy úgy érzi, a hazai női énekesek háttérbe kényszerülnek, de az biztos, hogy Tolvai Reni és Schoblocher Barbara, azaz a Blahalouisiana énekesnője munkásságát nagyon szereti. De azt is elárulta, hogy neki is van másodállása a zene mellett:

„Évek óta dolgozom civil munkakörben is, marketing területen. Kivéve persze most a babázás ideje alatt. Természetesen folytatni fogom mindkettőt” – ígérte végezetül.