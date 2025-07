"Az orromat ki nem dugom" - Már az otthonából is alig tud kimozdulni Bangó Margit

Bangó Margit napjaink egyik legsikeresebb, legelismertebb művésznője, a cigányzene koronázatlan királynője. Közel hatvan éve van a pályán, a rajongótábora pedig nem csökken, sőt. Most egy különleges rendezvényen, a Romazuri fesztiválon szólaltattuk meg, ahol a fiatal cigányzenészekről beszélt és arról is, hogy hogyan védekezik a hőségben ebben a szélsőséges időjárásban.

Idén először rendezték meg a Romazuri cigányfesztivált, az eseménysorozat nem múlhatott el Bangó Margit dalok nélkül (Fotó: Török Gergely Ádám/Bors)

„Ennek az országnak annyi roma származású legjobb énekese van!”

A hétvégén zajlott a Margitsziget első cigány művészeti fesztiválja, a Romazuri, ahol a legnagyobb roma tehetségek mutatkozhattak be, az eseménysorozat fénypontja pedig alighanem szombat este volt, amikor fellépett Gipsy All Stars & Szőke Nikoletta, Csík Laci és Bangó Margit is, a Swing à la Django zenekar kíséretében.

„Nagyon boldog vagyok, hogy felkértek a fesztivál szervezői, ráadásul a Swing à la Django zenekarral. Ez az a zenekar, amivel mindent lehet énekelni. Lehet az jazz, cigány nóta, swing. Mindent meg tudnak oldani” – fogalmazott a Borsnak a művésznő. „Nagyon örülök ennek a rendezvénynek, csak az a baj, hogy nincs több roma nap! Hogy a fiatalság megismerje a roma zenészeket, ne csak Bangó Margitot, mert oké, hogy engem ismernek, de én lassan hatvan éve vagyok a pályán. Több lehetőséget kéne adni a roma tehetségeknek. Ennek az országnak annyi roma származású legjobb énekese van!”

Remélem lesz több lehetőség a fiataloknak megmutatkozni. Mert csak megszólalnak a dallamok, és az embernek rögtön táncolnia kell! A zene ízekig-velőkig elhat…

Nemrég mindenki Bangó Margit betegsége miatt aggódott, most viszont remekül érzi magát a művésznő az időjárás ellenére is (Fotó: Török Gergely Ádám / Bors)

Így viseli a szélsőséges időjárást Bangó Margit

Az utóbbi években szomorú híreket lehetett olvasni a híres-neves énekesnő egészségéről: többször is megküzdött rákbetegséggel, számos műtéten esett át, ám most, mint mondja, végre jól érzi magát. A szélsőséges nyári időjárás persze őt is megviseli. S hogy hogyan bírja ezt a rekkenő hőséget?

„Úgy, hogy a házban vagyok, reggeltől estig megy a légkondi. És az orromat ki nem dugom. Csak ha fellépésre indulok” – árulta el mosolyogva Bangó Margit, aki amellett, hogy Isten adta énektehetség, kiváló szakács is. Legtöbbször ő főz az egész családra, és sokszor hajnaltól a konyhában áll, hogy mindenki kedvére tegyen a főztjével. Ebben a hőségben is megteszi ezt?