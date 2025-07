A hétvégén marad a forróság, záporok és a megélénkült szél teheti elviselhetővé a kánikulát

Szombaton a ragyogó napsütést még a ritkán megjelenő fátyol- vagy gomolyfelhők sem takarhatják el. Igazi strandidőre kell számítani, a forróságon egyedül a megélénkült északi, északkeleti szél fog segíteni. Az ország nagy részében 12 km/h sebességű széllel kell számolni. Napközben 30–34 fok közé emelkedik a hőmérséklet, a Balatonnál 32 fokra számítsanak a fürdőzők.

A szombati országos időjárás előrejelzés Fotó: köpönyeg.hu

Vasárnap is kánikulára kell számítani, a derült időjárást azonban félbeszakíthatják a záporok, zivatarok, főleg az ország északnyugati részén. A szél továbbra is élénk marad, a déli szél erős lökésekkel is járhat. Főleg Szegeden okozhat problémát a szél, ahol elérheti a 30 km/h sebességet is. A hőmérséklet 30 és 38 fok között fog mozogni a köpönyeg.hu előrejelzése szerint.