Elkészült Weisz Fanni otthona, ilyen lett a családi fészek

Egy ideje több szerepkörben is teljesít Weisz Fanni, ugyanis két évvel ezelőtt a családjával megtalálták álmaik otthonát, most pedig az utolsó szögig olyanra alakították, amilyennek megálmodták.

Weisz Fanni otthona szabályosan ragyog (Fotó: Instagram / hot! magazin)

„Már az első pillanatban láttuk benne a lehetőséget, de azt is, hogy komoly munka vár ránk. Bátran és motiváltan vágtunk bele a folyamatba, hiszen egy olyan otthont szerettünk volna kialakítani, amely hosszú távon is biztonságot és harmóniát ad” – kezdte a hot! magazinnak Fanni, aki azóta is aktívan dokumentálja a felújítás és az otthonteremtés minden lépését.

Az otthon kialakítása mindig rengeteg munkával, logisztikával és költségekkel jár. Azonban ezek sem tántorították el Fanniékat az újjávarázsolástól. Már csak a fűtés korszerűsítése és egy szép udvari medence kialakítása vár még rájuk.

Weisz Fanni férje mindenben támogatja feleségét (Fotó: Instagram / hot! magazin archív)

„Amikor először beléptünk a házba, azonnal beleszerettünk; éreztük, hogy rengeteg lehetőség rejlik benne.”

Az ingatlan évek óta lakatlan volt; két nagyon kedves, idősebb pár tulajdonában állt, akik már hosszabb ideje nem használták.

„A ház így nem volt úgy karbantartva, mint egy folyamatosan lakott otthon, de ez teljesen érthető. A statikai állapota viszont kiváló volt, és érződött, hogy korábban gondos kezekben volt. Ráadásul reális áron vásároltuk meg, ami szintén sokat jelentett. A felújítás során teljesen újragondoltuk a házat: falakat mozgattunk át, új lépcsőt építettünk, festettünk, korszerűsítettünk. Új lett a konyhabútor, és a nyílászárókat energiatakarékos változatra cseréltük. A fürdőszobák teljes megújuláson estek át, új burkolatokat és szanitereket építettünk be. Bár a mun­ka­fo­lya­ma­tot szakemberek végezték, mi is aktívan részt vettünk benne: festettünk, burkoltunk, dekoráltunk. A belső terek szinte teljes egészében elkészültek” – mesélte büszkén az édesanya.

Weisz Fanni férjével aktívan részt vett a felújításban

Több mindent saját kezűleg újítottak fel (Fotó: Instagram / hot! magazin archív)

A hullámzó tempó mellett a megfelelő szakemberek megtalálása is nehéz volt időnként, de végül sikerült mindenből a számukra legjobbat találni. Az otthon végső arculata pedig igazi csapatmunka eredménye volt, hiszen a családjával mindent megbeszéltek, és mindent együtt választottak ki.