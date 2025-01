Weisz Fanni: „Néha azért elfáradok, de hihetetlenül boldog vagyok”

Instagram-oldalán mutatta meg Weisz Fanni kisfia fotóját, úgy tűnik, kutyusa is őrzi Beni biztonságát (Fotó: Weisz Fanni)

"A férjem mindenben sokat segít"

Beni anyatejes? Mennyire tudsz pihenni mellette, veled alszik még?

– Igen, szerencsére anyatejes, ráadásul még tartalékot is tudtam eltenni a mélyhűtőbe. Már 4 hetes, mostanra én is remekül érzem magam fizikailag, bár néha azért elfáradok, hihetetlenül boldog vagyok. Szerencsére tudok pihenni, mert a férjem mindenben sokat segít, aminek nagyon örülök. A kicsi most mellettünk alszik, de napközben a gyerekszobában is pihen. Most még teljesen természetes, hogy velünk van, később majd mindenképpen a saját szobájában szeretnénk altatni, ne szokja meg, hogy mindig mellettünk alszik. Persze, ki tudja, lehet, hogy meg fogom sajnálni, és mégis marad velünk – mesélte Fanni nevetve, majd hozzátette: – Csodálatos, erős baba és mi hihetetlenül büszkék vagyunk rá!