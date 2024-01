Naponta 16 órát dolgozik Magyarország egyik legsikeresebb üzletasszonya

Siker, pénz, csillogás – ezt látjuk, ha az üzletasszonyra nézünk. Azt viszont kevesen tudják, hogy mi áll emögött. Több területen is bizonyított már Csősz Bogi, nőként mégis mindig meg kellett küzdenie azért, hogy elfogadják. Bogi ezt nem negatívumként fogja fel, hanem inkább egy plusz motiváló erőként.

– A média és a filmezés mellett olyan szakmát választottam, amiben leginkább a férfiak vannak jelen: az építészetet. Nagyon nehezen fogadtak be, sokat kellett bizonyítanom, hogy elfogadjanak. A mai világban még mindig úgy érzem, hogy nem könnyű sikeres nőnek lenni, de ez engem sosem állított meg, hanem inkább motivált – magyarázta Bogi.

Csősz Bogi megküzd a sikerekért (Fotó: Archív)

Nincs ideje élvezni a sikert

A rengeteg munka az üzletasszony nagyon sok idejét felemészti. Ezáltal néha nincs is igazán ideje kiélvezni a sikert, hiszen amint elért valamit, rögtön nekilát a következő projektjének.

– Ez a legnehezebb része, hiszen nem tudok annyit foglalkozni magammal, mint más. Minden napom be van osztva, még a hétvégéim is. Viszont nagyon szeretem a munkámat, nem kényszerből végzem, ezért sokszor nem is érzem, hogy folyton dolgozom. Igyekszem odafigyelni arra, hogy pihenésre és utazásra is jusson idő, de ez nem olyan egyszerű, mint ahogyan azt sokan hiszik, vannak időszakok, amikor tizenhat órákat kell dolgoznom naponta, de persze akadnak nyugodtabb periódusok is – mondta Csősz Bogi a hot! magazinnak.