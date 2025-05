„Nem jóemberkedni akartam” - Tóth Gabi végre megszólalt a hajléktalanná váló mentoráltjáról, Balogh Krisztoferről

Tóth Gabi ismét tanúbizonyságot tett emberségéről és elkötelezettségéről. Egykori mentoráltja, Balogh Krisztofer nehéz helyzetbe került, miután anyák napján nyilvánosan bejelentette, hogy az édesanyjával való konfliktus miatt hajléktalanná vált, és több napja nincs hova mennie. Az énekesnő ezek után nem sokat gondolkodott, és felajánlotta Krisztofernek, hogy hozzájuk költözhet, amíg nem rendeződik az élete. A fiatal tehetség most Gabiék kanapéján alszik.

Tóth Gabi Balogh Krisztofer segítségére sietett

Tóth Gabi háza nem túl nagy

Krisztofer a TV2 2021-es „Sztárban Sztár leszek!” című műsorában tűnt fel, ahol Tóth Gabi csapatának tagjaként vált ismertté. Az énekesnőt mélyen megérintette a fiatal tehetség sorsa, és úgy érezte, felelősséggel tartozik érte. A kötelezettség pedig nem csak addig tart, ameddig világítanak a színpadi fények... Az énekesnő kedden az Instagram-oldalán osztotta meg a hírt: Úgy döntött, hogy ideiglenesen otthonába fogadja Krisztofert, hogy segítsen neki átvészelni ezt a nehéz időszakot. Tóth Gabi a közösségi médiában megosztott egy videót is, amelyben együtt énekelnek Krisztoferrel, jelezve, hogy a fiatal énekes most már jó helyen van, és nem kell félnie. Az énekesnő így fogalmazott: „Krisztoferem! Átsegítelek mindenen! Nem kell félj! A sorsodat majd cipelem. Most már jó helyen vagy.”

Az eset rávilágít arra, hogy a tehetségkutató műsorokban kialakult mentor-mentorált kapcsolatok nem érnek véget a műsor befejezésével. Tóth Gabi példája azt mutatja, hogy az ilyen kapcsolatok mély emberi kötelékekké válhatnak, amelyek a nehéz időkben is megmaradnak. Tóth Gabi szentendrei otthona, amelyet korábban a nyugalom és feltöltődés helyének nevezett, most menedéket nyújt Krisztofer számára is. Pedig nem túl nagy a ház.

Egyetlen dolog miatt döntöttem úgy, hogy nyilvánosságra hozom, Krisztofert felkaroltuk: szeretném, ha ez a tehetséges ember minél több lehetőséget kapjon, hogy egyenesbe tudja hozni az életét. Most is itt ül velünk a kocsiban...

– mondta a Bors megkeresésére, Tóth Gabi, aki így folytatta:

Krisztofernek fellépéseket szervezünk, illetve most az a terv, hogy megtanulja a dalaimat és eljön velem koncertezni, ahol vokálozni fog. Szegény, egyelőre nagyon sok neki ez a pörgés, ő egy nagyon visszafogott fiú, óránként megkérdezi, hogy nem zavar-e? Mi pedig óránként elmondjuk neki, hogy nem. A körülmények sem teljesen ideálisak, hiszen mi is szerény körülmények között élünk, de van a nappalinkban egy kanapé és ott nyugodt éjszakái lehetnek. Ebben az élethelyzetben ez is nagy szó szerintem.