L.L. Junior nagy felfordulást okozott a budapesti reptéren, mindenki odarohant

L.L. Junior már megszokhatta, hogy gyakorlatilag bárhol nagy figyelem övezi, akárhol megfordul.

Azonnal L.L. Junior köré gyűltek az emberek (Fotó: Markovics Gábor)

Nem volt ez másképp a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren sem, ahol A Nagy Duett 2025 versenyzője pénteken fordult meg, ugyanis Erdélyben ad koncertet.

Mivel Lesi László lételeme a zene, most sem bírta ki, hogy ne találja meg magának a légikikötő zongoráját, amit gyakorlatilag bárki használhat, amíg nem kell a kijelölt kapuhoz sietnie, mert indul a járata. Ha már így alakult, L.L. Junior játszani kezdett: Horváth Charlie érzelmes dalát kezdte el előadni. Teljes beleéléssel énekelte stílszerűen, hogy:

„Nézz, nézz az ég felé! Lehet, hogy még látod éppen, ahogyan a gépem egy felhőn száll.”

A rögtönzött produkciót nagy siker övezte, azonnal egy nagyobb tömeg gyűlt a rapper köré, sőt, többen fel is vették a váratlan kis koncertet.

L.L. Junior "koncertje" a reptéren (Fotó: Instagram)

Vajon L.L. Junior később, a gép fedélzetén is szórakoztatta az utasokat?

Azt pletykálják: L.L. Junior a Dancing táncosával kavar

L.L. Junior és Dárdai Blanka szakítása óta nem igazán lehet hallani a rapper magánéletéről. Arról ugyan felröppent a pletyka, hogy egy korábbi párjával újra egymásra találtak, de ezt L.L. Junior és Hopp Csilla is cáfolta. Most viszont egy új hölgy tűnt fel láthatáron, legalábbis a kommentelők szerint, ugyanis egy TikTokra még márciusban kikerült videóban igencsak forró pillanatoknak lehetünk szemtanúi.

A követők szerint Junior új kedvese egy dögös táncos, Frey Tímea lehet, aki a zenész egyik koncertjén lépett fel. Ez önmagában még talán nem ad okot a találgatásokra, különösen, hogy a közös munkájuk nem most kezdődött, de való igaz, hogy a két előadóművész között feltűnően nagy az összhang.

Amellett, hogy hosszú ideje együtt dolgozik a zenésszel, Timi a TV2 Dancing with the Stars című műsorában is szerepel, igaz egyelőre csak háttértáncosként.