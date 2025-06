Szuperák Barbara kiakadt: „Miért kell meglepődni azon, hogy a nők is jól vezetnek?”

Nem sok énekesnő mondhatja el magáról ezt! Szuperák Barbara életkora ellenére máris hajóskapitány lett. A 26 éves énekesnő megvan az álomjármű is, amit már ki is próbált a tengeren.

Szuperák Barbara hajóskapitány vizsgát tett, és egy egyedi jet-ski büszke tulajdonosa is lett (Fotó: Instagram)

„Hivatalosan is kapitány lettem!”

Az énekesnő a nyári terveiről mesélt a Borsnak.

„Nyáron leginkább Horvátországba szoktunk utazni, mert a fellépések miatt rugalmasan haza kell tudnunk jönni. Ráadásul odáig autópályán le is tudjuk húzni a jet-skimet!” – újságolta el, elárulva, régóta vágyott jármű tulaja lett, ami stílszerűen rózsaszínre festett elemeket tartalmaz.

„Régi vágyam volt, hogy legyen egy saját jet-skim! Nyaralásokon mindig bérlünk és hajót is, ami drága és kicsit körülményes, ezért arra gondoltunk a drágámmal, hogy vegyünk sajátot!”

Tulajdonképpen először a jet-ski lett meg, és mivel arra kell hajós jogosítvány, beiratkoztam egy tanfolyamra, amit sikeresen elvégeztem, így hivatalosan is kapitány lettem!

Szuperák Barbara jól boldogul a volán mögött

„Már kipróbáltam élesben is a vezetést, rendőr még nem állított meg…” – nevetett az énekesnő, majd hozzátette: „Azért vannak, akik nagyot néznek, hogy egy fiatal lány a kapitány, akkor meg főleg leesik az álluk, amikor az autópályán én vezetem a kocsit, ami húzza a jet-skit… Egyébként nem aggódtam a hajóvezetés miatt, mert az autóvezetés is jól megy. Nem értem, miért kell meglepődni azon, hogy a nők is jól vezetnek? Országszerte vannak fellépéseink, van már pár ezer kilométer a popsimban, és soha semmilyen probléma nem volt még. Többen ki is emelték már, hogy mellettem sosem félnek az anyósülésen. Sőt, parkolni is szeretek, főleg tolatva. Szóval nem kéne ez a sztereotípia, hogy a nők rosszul bánnak a kocsival!” – fejtegette a vagány énekesnő, aki nemrég menyasszony lett.