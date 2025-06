Szacsvay László: „Pokoli két hónapon vagyok túl!”

Múlt héten a mozi ünnepét rendezték meg Veszprémben és két Balaton-parti településen. A MOZ.GO filmfesztivál keretei között rengeteg hazai alkotást vetítettek le szerdától szombatig, az ünnepi mozimaratont pedig a balatonfüredi díjátadó zárta. A gálán Szacsvay László is megjelent, aki a Ha átkelsz majd a nagy hegyen című rövidfilmben vállalt szerepet. A Halhatatlanok Társulatának örökös tagjáról pár hónapja még azt lehetett olvasni, hogy prosztatarákja után újabb műtét vár rá, ám szerencsére most mégis jelen tudott lenni a díjkiosztón, és végig tudott vonulni ő is a vörös szőnyegen.

Szacsvay László (balra) rossz egészségügyi állapota ellenére is igyekszik pozitívnak maradni (Fotó: Bors)

Szacsvay Lászlót sorra érik a bajok

A 77 éves színművész utóbbi éveiről a tragikus jelző juthat először az ember eszébe. Felesége, Csicsay Claudia 2023-ban elhunyt, a tavalyi esztendeje a prosztatarákkal való küzdelméről szólt, idén tavasszal a Metropolnak pedig elárulta, hogy ismét műtőasztalra kell feküdnie. Szacsvay Lászlót azóta meg is műtötték, de ahogy mondani szokás, a baj nem jár egyedül, és ezt neki is meg kellett tapasztalnia az elmúlt hetekben:

Pokoli két hónapom volt. Volt egy sérvműtétem, ahhoz jött egy övsömör is, ami miatt néha rángatózom, mert az az idegeimet támadja és döfköd, de nem párszor, hanem permanensen reggeltől estig, és ez nagyon fájdalmas. Ráadásul azóta inzulinos is vagyok. Kell még valami két hónap alatt? Lassan Guiness-rekorder leszek. Benne vagyok a korban, és jönnek is bajok egymás után

– árulkodott hogylétéről a Nemzet Színésze.

Azt azonban már megszokhattuk Szacsvay Lászlótól, hogy bármilyen nehéz helyzetben is találja magát, mindig próbál pozitívan hozzáállni az élethez.

„Nem szabad foglalkozni az elmúlással, előbb-utóbb mindenki erre a sorsa kerül. Remélem, még van bennem egy kicsi, és hogy mit hoz a jövő, azt csak a Jóisten tudja” – mondta a Borsnak a művész úr, aki ahogy egy korábbi interjújában, úgy ezúttal is megjegyezte, hogy „a humor az egyetlen gyógyszer, ráadásul annak nincs mellékhatása sem”.

Szacsvay László Eszenyi Enikővel is összefutott a MOZ.GO díjátadójának vörös szőnyegén (Fotó: Bors)

Nem érdeklik a díjak

A szó ezt követően a fesztiválra terelődött, melyen a Ha átkelsz majd a nagy hegyen című alkotás a legjobb rövidfilm, míg annak szereplője, Szacsvay László, a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában volt jelölt, ám Kotsis Gergely mozija végül üres kézzel távozott a gáláról. A Jászai Mari-díjas színész nem bánta, hogy díj nélkül maradt az est végére, mondván, ő már annak is örül, hogy még van lehetősége a fiatalsággal közösen munkálkodni:

Dehogy vagyok csalódott, hogy nem nyertem! Örülök, hogy még fiatalokkal dolgozhatok együtt. Most már azért kezdenek elfelejteni az emberek, annak viszont nagyon örülök, hogy a fiatalok ezt még nem tették!

– fűzte hozzá büszke félmosollyal az arcán Szacsvay.