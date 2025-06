Szabó Ádám és Szabó Jennifer: Tőlünk zengett az egész szülőszoba!

Szabó Ádám Jenniferről: Elképesztően jó anya

Minden szülőnek a saját gyereke a legszebb, Ádámék azonban azt vallják, hogy amivel ők nincsenek megelégedve magukon – például a fülük, az orruk –, a kisfiuk még azokon a részein is gyönyörű. Ezt pedig a család is megállapította, amikor hazajöttek a kórházból.

A büszke szülők gyermekükkel, Ádinnal - Fotó: Kniezl Flóra / hot! magazin

„Valahogy mi már nagyon rákészültünk erre, ez pedig Jenninek köszönhető. Ő olyan sok mindent szerzett be előre, hogy semmiben sem volt hiánya a kis­fiunk­nak sem a kórházban, sem itthon. Elképesztően jó anya, figyelmes és odaadó. A család pedig már az első pillanatban imádta Ádint. A testvéremnek is nemrég született gyermeke; legutóbb egymás mellé tettük a babákat, és szinte elsírtuk magukat rajta. A szüleink is büszke nagymamaként és nagypapaként élnek innentől, és egyfolytában babáznának!” – mondta Ádám.

„Nálunk is hasonló a helyzet” – vette át a szót Jennifer.

A nagymamám nagyon régóta mondta, hogy szeretné még megérni, hogy lássa a dédunokáját, ez pedig most összejött. Most azt hallom tőle mindig, hogy szeretné még iskolába kísérni! De anyukám és apukám is mellettünk van, és kitesznek magukért, emberfeletti módon.

Nem osztja meg Szabó Ádám gyereke arcát a közösségi médiában

Az elején valóban nagyon nehéz egy újszülöttel, ugyanis háromóránként etetni kell, büfiztetni, fürdetni és altatni, sőt még fel is kell kelni hozzá, hiszen nem alussza végig az éjszakát.

„Ádin egy igazi mintababa. Lehet, hogy ez csak a mézesmadzag, és még kiforrja magát. Ha az én habitusomat örökölte, akkor biztosan akaratos lesz, de egyelőre tényleg nagyon nyugodt, nagyon ritkán sír, és hamar megnyugszik” – áradozott Szabó Ádám felesége, Szabó Jennifer.

„Hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy ez megadatott nekünk” – folytatta Ádám. „Tényleg nehéz szavakat találni, olyan boldogok vagyunk.”

Az ember arra jön rá, amikor születik egy gyereke, hogy az életben semmi sem ért eddig semmit, sem a siker, sem a pénz, csak az, amikor ránk mosolyog.

