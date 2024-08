"Örülnék egy kapcsolatnak" - Schobert Lara elárulta, milyen férfit szeretne

Schobert Lara idén tavasszal szakított labdarúgó párjával, Szekszárdi Tamással. A fitneszedző az Instagram-sztoriban jelentette be, hogy kapcsolatuk véget ért, ráadásul azt is elárulta, hogy azonnal visszaköltözött a szüleihez, miközben elég nehéz napokat élt meg... Mivel a 20 éves lány nem kívánt több részletet megosztani a szakításáról, így a netezők szabadjára engedték a fantáziájukat, hogy mégis miért lett vége a románcnak. A legtöbben azt az opciót jelölték meg, hogy valószínűleg a távolság okozott köztük problémát, tekintve, hogy a focista Kazincbarcikáról Pécsre igazolt, és oda már nem követte Lara. Emellett még a hűtlenség is felmerült, miután a Lara kiírta az oldalára: "bízz a férfiakban, vagy élj a vízben".

Schobert Lara készen áll egy új kapcsolatra (Fotó: Máté Krisztián)

Schobert Lara: Örülnék egy kapcsolatnak

Most már úgy tűnik, hogy a szívfájdalom a múlté. Legalábbis ez derül ki a lány legújabb bejegyzéséből, melyben arról ír, hogy készen állna egy új kapcsolatra, viszont az is igaz, hogy jól érzi magát egyedül. Ám, ha mégis eltalálná Ámor nyila, akkor csakis egy olyan férfival tudná elképzelni az életét, aki támogatná a jövőjét és a karrierjét.

Úgy gondolom, az idő pénz. Ezt úgy értem, hogy szeretem, ha olyan valaki van mellettem, aki támogatja a jövőmet, a karrieremet. Én magam tökéletesen megvagyok egyedül, de nyilván jobb, ha ezt valaki kiegészíti. Szóval, persze örülnék egy kapcsolatnak

– olvasható Lara posztjában, aki tehát reméli, hogy hamarosan rátalál a szerelem, viszont az is biztos, hogy meg fogja válogatni, kinek ad esélyt a jövőben...