„Lehet, hogy 8 hónapom van hátra” - Schmuck Andornak fel kel készülnie a legrosszabbra

Sorsfordító eredménye lehet annak az orvosi vizsgálatnak, ami pénteken a súlyos betegséggel küzdő Schmuck Andorra vár. Ahogy arról a Bors már beszámolt, Schmuck Andor március végén, A Nagy Duett egyik élő adásában jelentette be, hogy súlyos beteg: életmentő kezelésre szorul, amit a TV2 sikerműsora kedvéért ugyan félbehagyott, de azóta a folytatás mellett döntött. Nem volt mit tenni, erre kötelezték az orvosok.

Sorsfordító vizsgálat előtt áll Schmuck Andor (Fotó: archív / hot magazin)

Schmuck Andor állapota azóta is aggodalommal tölti ez az egész országot. Ez nem csoda, hiszen a Tisztelet Társaságának elnöke nem csak a szépkorúak körében roppant népszerű. Sajátos világnézete, derűs személyisége és utánozhatatlan humora miatt rengetegen kedvelik. Nos, a politikus a mai napig meglehetősen rejtélyesen fogalmaz a kórról, ami megtámadta a szervezetét, a pontos diagnózist még senkivel sem közölte. A TV2 Tények Plusz című műsorában viszont annyit elárult még húsvét előtt, hogy az úgynevezett mintavétel eredménye nem kecsegtetett sok jóval.

„Egyesek szerint nem jó az eredmény, legalábbis azok szerint, akikkel beszéltem. Én meg azt mondom, hogy jó. Mert ugye van egy nagyon nagy dolog: én vagyok, meg a legyőzendő kór. Ebből a dologból egy-egyre nem tudunk kijönni, tehát vagy én győzök, vagy a kór! Ezért gondoltam megcsinálom a bakancslistámat. Egyetlen egy sor, ami kimaradt. Az pedig nem más, minthogy a Száztagúval énekeljek, és ez most valóra válik”

- ecsetelte akkor a politikus.

Schmuck Andor: Fel kell készülnöm, hogy 8 hónapom lehet hátra

Nos, Schmuck azóta is rendszeresen jár a kezelésekre, a gyógyulása érdekében pedig még egy imacsoport is alakult. Olyan idősek alkotják e közösséget, akik a Szent István Bazilikában gyűlnek össze, hogy elmormoljanak egy imát Andorért. A június 6-i vizsgálaton egészen pontosan az derül ki, mennyire voltak hatékonyak az eddigi kezelések. Ezzel kapcsolatban kereste meg a Bors Schmuck Andort, aki még a legdrámaibb szituációt is megpróbálta viccesre venni.

„Alapvetően azt tudom mondani, hogy háromféle kimenetele lehet a vizsgálatnak. Vagy az derül ki, hogy hatott a kezelés, és jó irányba változott az állapotom, vagy az, hogy a kezelésre nem reagált a szervezetem, és az állapotom - mondhatni - stagnál. Aztán itt van az a harmadik opció, amiről nem beszélek szívesen. Megeshet, hogy a kezelés nem használ, a betegség pedig egyre inkább jelen van a szervezetemben, egyre jobban terjed. Ebben az esetben fel kell készülnöm a legrosszabbra, nevesen arra is, hogy körülbelül 8 hónapom lehet hátra, de természetesen nem erre gondolok, amikor pénteken elindulok a vizsgálatra”