Schmuck Andor nem jelent meg a temetőben: titokzatos nő segíti a súlyos beteg politikust

Ahogy arról a Bors már beszámolt, Schmuck Andor évek óta látogatja a temetőben a saját sírját egy igen különös és megható okból. Schmuck Andor barátja, dr. Páncél Zoltán Tibor kedvéért zarándokol ki rendszeresen a Fiumei úti sírkertbe, ugyanis megígérte neki, hogy egy sírban fognak majd nyugodni, ha lejár a földi küldetésük. Idén azonban valami megváltozott...

Schmuck Andor márciusban jelentette be, hogy súlyos beteg (Fotó: hot! magazin)

„Tizenkét éve már, hogy az én Zoltán barátom elhunyt. Ő hosszú évtizedekig a temesvári Mihai Eminescu egyetem rektora volt, sok magyarországi fiatalt mentorált, engem is. Rettegett a haláltól, nagyon félt, hogy elfelejtik, ezért kitaláltam, hogy megrendezem a jövőbeli temetését. Minden részletet elmondtam neki, amitől megnyugodott. Arra is megkért, hogy feküdjek mellette. Hogy ne gondolhassam meg magam, a nevem is belevésettem. Jó szívvel tettem, mert megígértem neki” – magyarázta Schmuck Andor sírja mellett állva. A politikus szokásához híven azért egy csavart belevitt a történetbe.

A sírkőre ugyanis egy latin mondat is rá van vésve, mégpedig a következő: Non Sunt Ex, ami magyarul annyit tesz: Itt sem nyugszom.

Ez a szép szokás akkor kapott szomorú színezetet, amikor Schmuck március végén bejelentette, hogy súlyos betegséggel küzd, állandó kezelésekre szorul, amit csak A Nagy Duett kedvéért hagyott félbe. Bár a politikus a pontos diagnózist gondosan titkolja, a nyugdíjasok annyira aggódnak érte, hogy azóta egy imacsoportot alakítottak a gyógyulása érdekében.

Schmuck Andor április 17-én, csütörtök este a Tények Plusznak adott riportjában árulta el először, hogy valójában miről tájékoztatta őt az orvos, és hogy érezte magát, miután megtudta a mintavétel eredményét.

„Egyesek szerint az eredmény, akikkel beszéltem, azt mondták nem jó. Én meg azt mondom, hogy jó. Mert ugye van egy nagyon nagy dolog: én vagyok meg a legyőzendő kór. Ebből a dologból egy-egyre nem tudunk kijönni, tehát vagy én győzök, vagy a kór! Ezért gondoltam megcsinálom a bakancslistámat. Egyetlen egy sor, ami kimaradt. Az pedig nem más, minthogy a Száztagúval énekeljek, és ez most valóra válik.”