Emberek milliói, magyarok ezrei látták az égen a forgó objektumot – félelemben áll a világ

Mindazok, akik ma böngészték a világháló bármely szegletét - akár a hírportálakat, akár a közösségi oldalakat -, azok egészen biztosan találkoztak azokkal a megdöbbentő felvételekkel, amelyeket tegnap este készítettek a sötét égbolton. Magyar idő szerint este 8 körül egy kékes fehér, spirál alakú objektum jelent meg az égen, amely mozgott, haladt, és sokakat a rémületbe kergetett. Az egész világon szemtanúi voltak ennek az objektumnak: a világ minden tájáról posztoltak róla képeket, és ebből bizony még a magyarok sem maradtak ki.

A magyar csoportok is tele vannak olyan fotókkal, amelyek a kékes színű, spirál alakú objektumot ábrázolja. Látták Budapest fölött, a Balaton fölött, vidéken, szerte az egész országban. Szabad szemmel is jól kivehető volt, és sokak úgy érezték, hogy valami félelmetes dolog fog történni. Még Puskás Peti is teljes döbbenettel szemlélte az eseményeket:

Na jó ez nagyon para volt… ti is láttátok az égen?????? Csak kisétálok Tomihoz, és a space x csapódik be felettünk egy átlag hétfőn

- írja az énekes, és fotót is mutatott:

Peti posztja alatt azonnal beindultak a kommentelők, és rengetegen jelezték, hogy bizony ők is látták a különös égi jelenséget.

Külföldi oldalak tömkelege foglalkozott a kérdéssel, a közmegegyezés pedig a leglogikusabb magyarázatot fogadta el: Elon Musk lőhette ki a SpaceX amerikai kémműholdját, ennek emelkedését láthatták az emberek mindenütt - írja a Mirror.