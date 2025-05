Kiborultak Pető Brúnó döntésétől a rajongók, A Nagy Duett zsűrije tehet az egészről?

Pető Brúnó és barátja Bruno X Spacc néven robbantak be a zeneiparba, és sorra ontották a slágereket, amiket imádtak a fiatalok. Az utóbbi időben azonban Pető Brúnónak egyre több szóló dala van, illetve a tévézésbe is belekóstolt a Zsákbamacskában, majd A Nagy Duett 2025-ös évadában. Utóbbiban kapott is beszólásokat bőven a zsűritől, most pedig úgy tűnik új fejezet kezdődik a karrierjében. Lehet, hogy A Nagy Duett zsűrije tehet a váltásról?

Pető Brúnó többé nem Bruno X Spacc néven zenél barátjával (Fotó: Bors)

Brúnó rajongói a napokban tudták meg, hogy a Bruno X Spacc duó immár a múlté, ami szinte sokkolta a rajongókat. Persze kiderült, hogy nem felbomlásról, mindössze névváltoztatásról van szó, de a követőiknek még ez sem tetszik. A fiúk BSS Boyz néven alkotnak tovább, ami egyáltalán nem jön be a hallgatóságnak, sőt többen azt is kijelentették, nem fogják használni az új nevet. A páros egyelőre nem részletezte, hogy pontosan mi az oka a hirtelen váltásnak, és mire utal az új rövidítés, de a kommentelőknek vannak tippjeik.

A Bruno X Spacc duó megmarad

A legtöbbek szerint a két rapper marad a formáció alapja, és a B, illetve az egyik S betű is rájuk utal, míg a másik S egy harmadik zenészre, aki szintén fontos szerepet töltött be eddig is a koncerteken, illetve a dalokban. Ez persze mind csak puszta találgatás, még az is lehet, hogy valójában ez egy másik felállást jelöl.

Pető Brúnó hallgatott A Nagy Duett zsűrijére?

Néhol az is felmerült, hogy a rengeteg beszólás után, amit Brúnó A Nagy Duettben kapott tényleg új alapokra helyezi a karrierjét. Kasza Tibi már az első adásban beszólt a rappernek, hogy számára egyáltalán nem tűnt profi énekesnek, de ezzel ő maga is egyetértett. Ám egy másik szintén kissé kínos produkciójuk után azt is megkapta, hogy olyan rosszul teljesít, illetve olyan nevetséges szerepeket vállal be, hogy a műsor után kénytelen lesz újra a nulláról felépíteni a karrierjét. Persze szinte biztosan nem ez áll a háttérben, különösen, hogy a népszerű rapper hatalmas rajongótáborral rendelkezik, akik heteken keresztül juttatták tovább őket a szavazataikkal.