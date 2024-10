Rettenetesen nehéz nap a mai Oszter Sándor özvegye, Failoni Donatella számára

Oszter Sándor halálhíre az egész országot megrázta 2021. október 29-én. A Kossuth-és Jászai Mari-díjas színész nem sokkal 73. születésnapja után a család balatoni házában, felesége vállán szenderült örök álomra. Özvegye úgy döntött, ezt a fájdalmas évfordulót ott vészeli át, ahol az utolsó közös, csendes estéjüket töltötték el kettesben. A Bors elérte a zongoraművészt, aki 47 éven át volt hű társa a legendás színésznek.

Oszter Sándor és Failoni Donatella 47 éven át éltek szerelemben (Fotó: Móricz István)

Oszter Sándor özvegye: „Ebbe nem lehet beletörődni...”

– Rémes gondolataim vannak, a fájdalom eluralkodik rajtam, hiszen majd fél évszázados kapcsolatnak szakadt vége napra pontosan három évvel ezelőtt.

Nagyon nehéz arról beszélnem, hogy Sándor már nincs…

A lányom erős támaszként áll mellettem azóta is, de így is nagyon hiányzik nekem. Ebbe nem lehet nem lehet beletörődni. Rettenetesen nehéz ez a nap, de arra gondolok, hogy Sándorhoz aznap kegyesek voltak az égiek, hiszen nem szenvedett. Kettesben tévét néztünk, amikor szolt, hogy szorít a mellkasa, majd a vállamra hajtotta a fejét és öt perc múlva , csendesen elment – idézte fel élete talán legnehezebb és legfájdalmasabb pillanatait Oszter Sándor özvegye, aki egy apró emlékhelyet állított élete szerelmének a balatoni házban.

Oszter Sándor özvegye egy aprócska oltárt emelt a balatoni házban (Fotó: Facebook)

„Ott is minden úgy van, ahogy Sándor hagyta...”

– Semmi sem változott itt a házban, mióta Sándor utoljára lehunyta a szemét. Mindent pontosan úgy hagytam, ahogyan az utolsó esténken még ő is láthatta. Állítottam neki egy picike kis oltárt. Itt ülök a fényképe előtt és hoztam a kertből egy fehér virágot és meggyújtottam pár mécsest.

Csak én vagyok itt és a közös emlékeink. Nagyon nehéz a szívem, de szándékosan választottam a magányt.

Még néhány napot itt leszek, aztán hazatérek Diósjenőre az otthonunkba – tette hozzá szomorúan Failoni Donatella, majd elárulta, a családnak nagy tervei vannak az egykor vadászbirtokként szolgáló házzal. – Diósjenőn a lányunk már sok emléket állított Sándornak. Alexandra ott tart rajztáborokat és elvonulásokat és mindezt átjárja a férjem, Oszter Sándor emléke és a felé irányuló hatalmas tisztelet és hála. El is nevezte a birtokot Osterra 82-nek. Ott is minden pont úgy van, ahogy Sándor hagyta. Ez az oka annak is, hogy végül nem adtuk el. Később szeretnénk egy Oszter Sándor termet is kialakítani, hogy azzal is az emlékét őrizzük – fogalmazott lapunknak Oszter Sándor özvegye.