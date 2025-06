/Molnár Anikó bevallotta, visszafordíthatatlan betegséggel küzd a családtagja: „Most nagyon nagy erőre van szükségem"

Igyekszek majd minél több tartalmat feltölteni erre a felületre, továbbá szeretnék néhány olyan témakört is feldolgozni, ami sokakat érint, köztük engem is. Most nagyon nagy erőre van szükségem, mert jelenleg a családomban folyamatban van egy súlyos, visszafordíthatatlan betegség. Ezzel az illetővel pedig nagyon szoros kapcsolatban vagyunk, mondhatni ő áll hozzám a legközelebb, így rendkívül megvisel ez a dolog engem