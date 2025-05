Molnár Anikó szégyenfalra teszi a neki beszólogatókat

Molnár Anikónál nem először szakad el a cérna, 2019-ben kezdte el nyilvánosságra hozni a zaklatói nevét és fotóját, és azóta is időről időre alkalmazza ezt a módszert az online zaklatás elleni fellépés részeként.​.. Most is egy újabb fejezetet nyitott, néhány napja újra megmutatja a nagyközönségnek, hogy kik azok, akik undorító kommenteket írnak a közösségi oldalaira.

Molnár Anikó zaklatói nincsenek többé biztonságban az ismeretlenség homályában Fotó: Polyák Attila

Molnár Anikó OnlyFans-oldala indította el a beszólásokat

Amióta az egykori Nagy Ő elindította a fizetős OnlyFans-oldalát, amelyen erotikus tartalmakat tesz közzé, egyre több olyan kommentelővel kénytelen találkozni, akik minősíthetetlen megjegyzéseket tesznek rá. Csúnyának, ízléstelennek, vállalhatatlannak tartják, azzal vádolják, hogy egy pincében lakik és igénytelen a környezetére, vagyis kap hideget-meleget, akármit csinál. A híresség van, hogy egyáltalán nem veszi magára ezeket a beszólásokat, de aztán időről időre úgy dönt, hogy nem hagyja szó nélkül a gonoszkodást és visszavág.

Megütheti a bokáját

Ha úgy nézzük, hogy Anikó kiáll magáért, teljesen érthető, hogy nem hagyja magát és megbünteti azokat, akiktől ok nélkül rosszat kap. A dolog másik olvasata azonban ennél bonyolultabb, hiszen a híresség azzal, hogy nyilvánosságra hozza civil emberek fotóit és neveit, személyiségi jogokat sért. Ennek a szabálysértésnek pedig elég komoly büntetési tételei vannak, hiszen a világ legtöbb kormánya már évekkel ezelőtt kidolgozott egy olyan szabályozást, ami kifejezetten súlyosan bünteti a közösségi médiában előforduló zaklatásokat, megalázásokat, jogsértéseket... Hogy Molnár Anikó ezzel mennyire van tisztában, azt nem tudni, mindenesetre egyelőre nem áll le a bosszúhadjárattal, így az elkövetkezendő napokban feltételezhetően újabb és újabb zaklatók, beszólogatók neve és arcképe kerül majd ki az oldalaira.