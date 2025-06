Mi történhetett: Tóth Gabi nélkül ünnepelt a család, azonnal beindultak a találgatások

Nagy volt az öröm Tóth Vera és férje palkonyai otthonában. Az énekesnő ugyanis meglepetésbulit szervezett édesanyja 60. születésnapjára, amelyre a családot és a barátokat is meghívták.

Tóth Gabi zsűri"> Fotó: Tv2

"Annak idején, amikor tini voltam, és akkor már nagyon akartam énekelni, a szüleim inkább lemondtak egy csomó mindenről, hogy el tudjak járni tanulni, fejleszteni magam, ezt soha nem fogom elfelejteni nekik, mindig emlékeztetni kell őket arra, hogy hálásak vagyunk azért, akik vagyunk, mert ők ehhez bizony jócskán hozzájárultak. Nagyon boldog 60. születésnapot, anyukám! Remélem, tényleg boldog vagy amiatt, hogy ott voltak neked azok, akik fontosak, s akiknek fontos vagy, még anyukád is, aki már majdnem 90 éves!" - írta posztjában Tóth Vera.

A szemfüles rajongóknak azonban egy dolog feltűnt: a vendégseregben nem tűnt fel Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence...

A Megasztár zsűritagja korábban Lékai-Kiss Ramóna műsorában vallotta be, hogy a válása miatt megromlott a viszonya az édesanyjával. „Remélem, nem veszítettem el, de most megpróbálom elfogadni, hogy ezt még nem tudta feldolgozni. Az édesanyámról van szó... Az édesanyámmal olyan viszonyunk volt, amelyre minden gyerek vágyik, barátnők voltunk, együtt buliztunk, és remélem, hogy visszatalálunk egymáshoz" - mondta a műsorban.

Később lapunknak adott interjújában már boldogan mesélt arról, hogy rendeződni látszik a viszonyuk, "visszanyerte édesanyja bizalmát".

„Maradtak még barátaim… Ezt csak azért mondom, mert néhányukat elvesztettem ebben a viharban. A párom, a szülei és az egész családja végig mellettem voltak és tartották bennem a lelket, amikor az szinte csak hálni járt belém. És ott van édesanyám is, aki újra nyitott felém, visszaszereztem a bizalmát. Őt is nagyon megviselte mindaz, ami velem történt, és bár egy pillanatra sem szűnt meg szeretni engem és aggódni értem, egy időre hátralépett. Most újra nyit felém, ami fantasztikus érzés, s amit részben a Sztárban Sztár All Starsnak is köszönhetek”.

Most azonban, hogy nem jelent meg édesanyja 60. születésnapján, beindultak a találgatások, hogy talán mégsem sikerült mindent elrendezniük, és tovább mélyült anya és lánya között a szakadék.