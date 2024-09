Exkluzív interjú Tóth Gabival: Édesanyám újra nyit felém, visszaszereztem a bizalmát!

– Egyáltalán nem izgultam most szombaton. Nem foglalkoztam azzal sem, hogy továbbjutok-e, vagy sem. Egyszerűen csak élveztem ezt a humoros karaktert és önfeledt voltam. Élveztem, hogy kiléphettem Tóth Gabiból – tette hozzá az énekesnő, akinek bizony a baráti köre is átment egy „szűk lyukú rostán” az utóbbi időben, de szerencsére mellette maradtak a számára igazán fontos emberek. Illetve kezd végre helyreállni a rend a szűk családján belül is, ami talán a legnagyobb örömet jelenti most Gabi életében.

– Maradtak még barátaim… Ezt csak azért mondom, mert néhányukat elvesztettem ebben a viharban. A párom, az ő szülei és az egész családja végig mellettem voltak és tartották bennem a lelket, amikor az szinte csak hálni járt belém. És ott van édesanyám is, aki újra nyitott felém és visszaszereztem a bizalmát.

Őt is nagyon megviselte mindaz, ami velem történt, és bár egy pillanatra sem szűnt meg szeretni engem és aggódni értem, egy időre hátralépett.

Most újra nyit felém és ez fantasztikus érzés, amit részben a Sztárban Sztár All Stars-nak is köszönhetek – osztotta meg lapunk munkatársával örömét az énekesnő, akit jövő héten egy új karakter bőrébe bújva láthatnak majd a TV2 sikerműsorának nézői.