Marsi Anikó és férje szerelmi fészket építettek

A Balaton-parti városka szombat délelőtt csendes. Nincsenek még zajos nyaralók, és az ott lakók még nemigen kívánkoznak ki az utcára. A napsütésben, ahogy a meredek utca tetejéről lenézünk, a magyar tenger csillogó vizét látjuk, amelynek habjait számtalan vitorlás szeli. Az egyik porta előtt a ház asszonya integet: Marsi Anikó várta már a hot! magazin munkatársait. Látszik, hogy büszke az otthonukra, miközben szinte tinédzserkori szerelemmel figyeli élete párját. Az eredeti állapotában még rózsaszínre festett ház belső terei már jócskán megváltoztak; a híradós terveit a férje, Gyarmati Gábor valósítja meg.

Marsi Anikó és Gyarmati Gábor szívvel-lélekkel újítják fel közös otthonukat - Fotó: Szabolcs László / hot!

A férfi falat dönt le és állít fel, boltívet épít, rombol és varázsol újjá. Az ingatlan mögötti telek tele volt rengeteg, kidobásra ítélt holmival. Anikóék nyolc nagy konténert pakoltak tele szeméttel, ebben a tévés két fia, Vilmos és Vince barátai is segítettek nekik.

– A bográcsolóhely is máshol volt egykor, az előkertben, de Gáborom áttelepítette hátra, a már „kitakarított” kertbe. Az eredeti tulajdonos hátulra még két kicsi házat is épített, valószínűleg nyaralókat fogadott. Nem bontjuk le, azt is kipofozzuk, jó lesz a fiúknak vagy szaunának vagy mosókonyhának.

Az épület masszív, hála Istennek, jól megépítették, kőműves volt az előző tulajdonos.

– Mi már nem találkoztunk vele, meghalt, és három évig üresen állt a ház. Az ő rokonaitól vásároltuk meg – meséli Anikó.

„A feleségem fellelkesedett, és tégláig leverette a falat”

A Tények híradósa már „letette a névjegyét”: a kertbe vezető úton egy ősöreg tűzhely áll, rajta virágok, sőt még a virágcserepek helyett is az itt talált serpenyőt használta fel, toszkán hangulatot teremtve. A házba belépve látszik Gábor keze munkája: a konyha át lett helyezve, légkondicionáló szolgáltatja a hűtést és a fűtést.

Marsi Anikóék rengeteg ott talált dolgot hasznosítottak újra - Fotó: Szabolcs László / hot!

– Anikó vásárolta a régi szekrénysort, amit szétszedett, és szinte minden helyiségbe jutott belőle. Az első az volt, hogy kifestettünk, hogy itt tudjunk aludni. A hálószobában egyszer csak egy kis helyen lemállott a vakolat. A feleségem fellelkesedett, és tégláig leverette a falat az ágyak mögött, de jól is mutat – emlékszik a férj, aki szinte az egész telet és tavaszt itt töltötte a felújítással, amíg a neje ingázott, ingázik a főváros és a balatoni városka között.

A szekrény Anikó érdeme - Fotó: Szabolcs László / hot!

„Először Siófokon nézelődtünk”

A TV2 műsorvezetője több évig lakott Siófokon – úgy tűnik, nem tudott elszakadni a magyar tengertől.

– Először Siófokon nézelődtünk, ott lakik a barátnőm, Ági, akivel akkor barátkoztunk össze, amikor az idősebb fiam, Vilmos Siófokon óvodás volt, és az ő kisfia is odajárt. Még lakásokat is néztünk, de mindegyik megfizethetetlen volt. Egyszer késő délután a Balaton-parton kocsikáztam, és megtetszett Fűzfő. Másodszorra már Gáborral jöttünk el, és megtaláltuk ezt a házat, amely eladó volt. Beleszerettünk.

Ettől kezdve a férjem „látástól mikulásig” dolgozott, hogy olyan legyen, mint ahogyan most már látható.

– A konyhakő lerakásában is segítettem, szóval ha kész lesz, mondhatjuk, hogy szinte a két kezünkkel hoztuk rendbe. Nagyon szeretünk itt lenni, és ugyan a pesti lakásunkat nem adtuk fel, itt olyan békés csend van, tiszta a levegő, szóval imádjuk. Vonattal is lejárok, nem hosszú a menetidő. Olyankor Gábor kijön elém az állomásra, és máris itthon vagyunk – nevet boldogan Anikó.

„Gábor kitanulta az ácsmesterséget”

Miközben Anikó mindent megmutat, Gábor már készül a fűnyírásra, nagy szakértelemmel szereli össze a gépet, a tartályba benzint tölt, és a madárcsicsergős csendet felveri a fűkasza éles hangja. Profi módon csinálja.

– Ne gondold! A szomszéd ilyen gépét elrontottam, mert nem jól kezeltem – mosolyog a férfi, miközben a magas fűből lassan pázsit lesz.

– Amíg Gábor a Balatonon renoválta a családi nyaralót, még iskolába is járt, kitanulta az ácsmesterséget, ami jól jött a felújításhoz. Az elméleti vizsgán már túl is van, júniusban mutatja meg a gyakorlatban, hogy mit tanult – büszkélkedik a férje teljesítményével Anikó.

– Az ollós csapolás lesz a feladatom, és ha sikerül, vizsgázott ács leszek – meséli Gábor, majd a házaspár megmutatja azt a helyet is, ahol tavaly szeptemberben az esküvőjüket tartották. Pontosan olyan szerelmesen néznek egymásra, mint azon a bizonyos nagy napon.

A kerítés mögött az a korlát, ahol tavaly esküdtek - Fotó: Szabolcs László / hot!

– Nem volt nehéz rábukkannunk az igazán mesebeli helyszínre, néhány percre a mi kis rózsaszín otthonunktól. Amikor megláttuk a hófehér korlátot egy kerítés mögé zárva, a háttérben a lélegzetelállító balatoni panorámával, úgy éreztük, hogy itt kellene összeházasodnunk, és így is lett – eleveníti fel újra Anikó az esküvői helyszínválasztásuk történetét, majd visszaindulnak a szerelmi fészkükbe, amely mérhetetlen boldogságot jelent a számukra.